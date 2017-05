Dritter Sieg für Cédric Fux

Am Sonntag hat der Zürcher TWN Klub erneut ein Moto-Trial der gehobenen Klasse veranstaltet, welches zur SAM und Bodenseemeisterschafft zählt.

Bis zum Start schrieben sich 78 Fahrer ein. Es wurde im Minutentakt gestartet. Zehn Sektionen verteilt auf drei Kilometer mussten gleich dreimal absolviert werden. Da die Sektionen in einem Kieswerk der Firma KEBAG aufgestellt wurden, wussten die Teilnehmer, dass es sich um happige, mit Steinen bestückte Hindernisse handeln wird. Dazu kam die enorme Hitze gegen Mittag, welche den Fahrern extrem zu schaffen machte.

Der Oberwalliser Cédric Fux startete in der Kategorie «Spezialisten». Er nahm bereits zum dritten Mal am Trial teil. Auch Fux hatte in der ersten Runde mit den Temperaturen zu kämpfen. Er erreichte am späten Nachmittag mit lediglich 40 Strafpunkten das Ziel, was ihm zum dritten Mal den Sieg in Windlach einbrachte. In der Kategorie «Fortgeschrittene» doppelte der Munder Louis Schnidrig seinen Sieg von Bischofszell nach und führte im Gesamtklassement souverän.

29. Mai 2017, 09:37

