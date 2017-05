Grosszügige Geste zum 5-jährigen Jubiläum

Die Mitglieder der «KTV Supporters» begeistern sich für den Handballsport und wollen den KTV Visp Handball und den HC Visperterminen bei der Jugendförderung aktiv unterstützen. An der Generalversammlung 2017 feierte der Verein bereits sein 5-jähriges Jubiläum.

Am vergangenen Freitag überreichte Präsident Randolf Karlen der Aktuarin des KTV Visp Handball, Zita Williner, einen Check über 12’000 Franken. Somit konnten die «KTV Supporters» bis heute die Jugendförderung der Spielgemeinschaft des KTV Visp Handball und des HC Visperterminen mit insgesamt 45‘000 Franken unterstützen.

Weite Reisen, auswärtige Übernachtungen aufgrund morgendlicher Anspielzeiten, das Juniorenlager in Fiesch und das Förderprogramm „Schule und Sport“ belasten das Budget des Visper Handballklubs beachtlich. Daher ist der gespendete Betrag eine gute Investition in die Zukunft, die sich bereits auszahlt. Einen einzigartigen Erfolg erzielten in dieser Saison die Juniorinnen FU16 und die Junioren MU19 mit dem Gewinn des Regio Cup. Damit hat die Nachwuchsabteilung einen weiteren Beweis für die wichtige und tolle Arbeit erbracht.

pd/noa

10. Mai 2017, 08:26

