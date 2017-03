Gruppensieg für die UHC Visper Lions

Auf der Ziellinie konnten die Visper Herren das Team von Aergera Giffers noch abfangen und sicherte sich mit dem 8:3 den Gruppensieg. Nun gilt es in den Playoffs gegen den UHT H.S. Bronschhofen, nahe Wil SG, den angestrebten Aufstieg in die 2. Liga zu sichern. Die Spiele werden Best of Five ausgetragen und starten Auswärts am 12. März 2017.

Artikel zum Thema Keine Sensation im Cup

Die Oberwalliser trafen im letzten Meisterschaftsspiel im Spitzenkampf auf Aergera Giffers. Gleich von Beginn an konnten sie den Gegner unter Druck setzen und noch in der ersten Spielminute das frühe 1:0 erzielen. Die Visper überzeugten weiterhin, mussten allerdings nach fünf Minuten den 1:1 Ausgleichstreffer hinnehmen. Davon unbeeindruckt erzielte die erste Formation der Visper Lions im Startdrittel zwei Treffer zur 3:1 Führung.



Der Start ins Mitteldrittel missglückte vollends. Giffers traf innert sieben Minuten drei Mal ins Schwarze und drehte die Partie. Die Visper Grossfeldherren reagierten mit einem Time-Out. Die erwünschte Wirkung blieb nicht aus. Imthurn glich im Powerplay aus, ehe Kalbermatten und Gruber Jonas für den 6:4 Pausenstand und die neuerliche Walliser Führung verantwortlich zeichneten.



Im Schlussdrittel vermochten die Freiburger auch mit sechs Feldspielern (ohne Torhüter) keinen weiteren Treffer zu erzielen. Im Gegenteil, nach einem Konter wurde Zurbriggen Joris freigespielt der zum Schlussresultat von 7:4 traf.



Mit dem Sieg im Direktduell überholen die Visper Lions Giffers und treffen in den Aufstiegsplayoffs nun auf UHT H.S. Bronschhofen. Im Duell gegen den St. Galler 2. Ligisten müssen sich die Visper Grossfeldherren in einer Best-of-Five Serie durchsetzen.

pd/noa

01. März 2017, 07:43

Artikel teilen