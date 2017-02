Gute Leistung gegen internationale Konkurrenz

Schwimmen | Walliser Schwimmer in Uster am Start

Der CNS Siders nahm am vergangenen Samstag am 25. internationalen Meeting in Uster teil. Es waren Athleten von 76 Vereinen am Start, die unter anderem auch aus Portugal, Brasilien, Ungarn, Finnland und Italien anreisten.

Alfons Brigger und Sarah Vuillermoz hatten je zwei Starts. In 50m Rücken schwammen beide den B-Final und beendeten das Rennen je auf dem guten 16. Platz. Brigger wurde zudem in 50m Delfin 35., Vuillermoz erreichte den 32 Rang. Ende Februar werden die beiden für eine Woche mit dem Walliser Kader nach Ungarn ins Trainingslager fahren und sich dort für die nächsten Wettkämpfe vorbereiten.

05. Februar 2017, 18:51

