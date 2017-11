Am Schluss entschieden

Der HC Siders hat seine Pflicht in Yverdon erfüllt - 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)-Sieg.

Der 1.-Liga-Leader bekundete etwas mehr Mühe als erwartet, setzte sich aber in den letzten Minuten in zwei Überzahlsituationen doch noch klar durch. So stellten Marghitola und Mathez in der 55. und 56. Minute mit zwei Toren innert 43 Sekunden den Erfolg sicher. Gailland (2), Riman und erneut Marghitola waren in der ersten Spielhälfte für die restlichen Tore verantwortlich.

Der EHC Saastal trägt sein Heimspiel heute um 20.00 Uhr gegen Meyrin aus.

18. November 2017, 09:26

