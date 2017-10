Heimpleite im Spitzenkampf

Am Sonntag haben die Junglöwen den Tabellenführer Bern Capitals in der BFO in Visp empfangen. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel setzten sich die Hauptstädter im Schlussdrittel dann doch noch recht klar mit 4:7 durch.

Ohne grosses Abtasten legten die beiden Teams mit Vollgas los. Bereits früh konnten sich die Torhüter auszeichnen. In der sechsten Minute eröffnete Damian Wasmer auf Zuspiel von Hans-Peter Lengen das Score. Bis Mitte des Startdrittels schlugen die Capitals zwei Mal zu und wendeten das Spiel zu ihren Gunsten. Noch vor dem Pausentee gelang den Lions der Ausgleich durch Lengen, diesmal auf Zuspiel von Wasmer.

Auch das zweite Drittel gestaltete sich ausgeglichen. Nach der erneuten Berner Führung entwischte Damian Wasmer nach einem Steilpass von Jean-Marc Lowiner und egalisierte zum 3:3. Im Schlussdrittel zogen die Hauptstädter innert fünf Minuten auf 3:6 davon, womit die Vorentscheidung gefallen war. In Unterzahl konnte Nicolas Lowiner auf Zuspiel von Sandro Volken zwar den Anschluss erzielen, die Caps antworteten jedoch postwendend zum Schlussresultat von 4:7.

Unter dem Strich setzte sich das Team durch, das mehr in Ballbesitz war, auch weil die aufopfernd kämpfenden Junglöwen zu wenig Ertrag aus ihren Möglichkeiten schlagen konnten.

Für die Visper Lions waren im Einsatz: Torhüter: Joel Ambühl (0 Tore / 0 Assists); Feldspieler: Marc Lorenz (0/0), Claudio Eyer (0/0), Fernando Fux (0/0), Tobias Zurbriggen (0/0), Nicolas Lowiner (1/0), Mathias Loye (0/0), Luca Nater (0/0), Michael Mangold (0/0), Sandro Volken (0/1), Jean-Marc Lowiner (0/1), Noah Bischoff (0/0), Hans-Peter Lengen (1/1) und Damian Wasmer (2/1), Luca Ritz (0/0).

10. Oktober 2017, 10:04

