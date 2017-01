Heimsieg dank starker Defensive

Am Sonntag hat das U-21 Team des UHC Visper Lions den UHC Meiersmaad-Schwanden empfangen. Nach einem ausgeglichenen Startdrittel überstanden die Lions eine mehrminutige Unterzahl und konnten danach zuschlagen.

Artikel zum Thema Visper Lions bleiben im Aufstiegsrennen

UHC Visper Lions - UHC Visper Lions 10:4

Nach lediglich acht Sekunden verwertete Kevin Eggel ein Zuspiel von Damian Wasmer zur Visper Führung. In einem ausgeglichenen Startdrittel nützte Meiersmaad in der 10. Minute Unzulänglichkeiten in der Visper Defensive aus und gab dem Spiel mit einem Doppelschlag eine erste Wende. Unmittelbar vor der Pausensirene egalisierte Kevin Eggel auf Zuspiel von Damian Wasmer das Resultat.

Knapp nach Wiederanpfiff düpierte Kevin Eggel den gegnerischen Torhüter und brachte die Lions wieder in Führung. Die Lions bekamen im in der Folge erstmals die Chance, in Überzahl zu agieren. Nach idealem Zuspiel von Damian Wasmer war Luca Karlen mit einem Distanzschuss zum 4:2 erfolgreich. Auf die erstmalige Zweitore-Führung sollte die wohl entscheidende Phase in diesem Spiel folgen. Ein Visper wurde mit einer Fünf-Minuten-Strafe belegt.

In numerischer Unterzahl mussten die aufopfernd kämpfenden Junglöwen während der gesamten Strafzeit dem Gegner nur gelegentliche Abschlüsse zugestehen. Die nicht durch die Spieler geblockten Schüsse wurden allesamt durch den bärenstarken Torhüter Jan Burgener entschärft. Nach einer weiteren überstandenen Unterzahlsituation erzielten die Berner den Anschlusstreffer zum 4:3. Die Lions konnten jedoch die passende Antwort liefern. Mit einem Doppelschlag durch Tobias Zurbriggen gingen die Teams mit dem Resultat von 6:3 in die zweite Pause.

Bis zur Mitte des Schlussdrittels konnten die Lions durch Kevin Eggel und Tobias Zurbriggen noch zwei Tore nachlegen und vorentscheidend mit 8:3 in Führung gehen. Den zwischenzeitlichen Treffer zum 8:4 korrigierten die Lions umgehend. Mit einem Distanzschuss durch Simeon Murmann nach einem Visper Freischlag und einer herrlichen Ballstaffette über Hans-Peter Lengen und Noah Stucky skorten die Junglöwen zum Schlussstand von 10:4.

Für die Visper Lions waren im Einsatz: Torhüter: Jan Burgener (Tore 0 / Assists 1; Feldspieler: Sven Zurwerra (0/0); Claudio Eyer (0/0); Maximilian Studer (0/0); Nicolas Lowiner (0/0); Kevin Eggel (4/2); Luca Karlen (1/0); Hans-Peter Lengen (0/1); Damian Wasmer (0/4); Sebastian Studer (0/0); Luca Ritz (0/0); Sandro Volken (0/0); Simeon Murmann (1/0); Jean-Marc Lowiner (0/0); Noah Stucky (1/0); Yannik Heinzmann (0/1); Tobias Zurbriggen (3/1). Abwesend: Sebastian Jäger, Fernando Fux und Michael Mangold (abwesend); Simon Ritz (verletzt).

pd / pmo

24. Januar 2017, 19:04

Artikel teilen