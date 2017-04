Frankiny fällt aus

Pech für den Oberwalliser Radprofi Kilian Frankiny: Wegen einem operativen Eingriff kann er an der Tour de Romandie nicht starten.

Frankiny überzeugte zuletzt an der Katalonien-Rundfahrt und an der Tour des Alps, doch an beiden Rennen wurde bei ihm auch ein Problem festgestellt: Sein Puls bewegte sich jeweils kurzzeitig in einem zu hohen Bereich, die Herzrythmus-Störungen müssen nun mit einem kleinen operativen Eingriff behoben werden. Dieser erfolgt am Mittwoch im Inselspital in Bern, es wird mit einem Trainingsausfall von rund zehn Tagen gerechnet. Damit verpasst Frankiny die Tour de Romandie.

bhp

23. April 2017, 11:21

