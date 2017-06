Hischier liegt vorn

Die besten NHL-Draftkandidaten wurden gestern Donnerstag auf dem Chicago River den Medien vorgestellt. Eine nicht repräsentative Umfrage unter anwesenden Medienleuten ergibt im Kampf um die erste Draftposition einen 6:4-Sieg für Nico Hischier über Patrick Nolan.

Hischier zu den Kurzinterviews über das Duell, wer am allersten ausgewählt werden wird: "Schönes Ergebnis, aber es sagt ja nichts aus. Manche wollen wissen, ob ich mir mein Gefühl vorstellen könne, wenn mein Name morgen im Stadion aufgerufen wird? Nein, das kann und will ich auch gar nicht. Denn es soll ein einzigartiger Moment werden."

Was für weitere Fragen wurde Ihnen am meisten gestellt: "Wie spricht man Hischier aus? Und wer aus meinem engsten Umfeld ist nach Chicago mitgekommen?" Gestern Abend kam Bruder und SC-Bern-Spieler Luca als letztes Familienmitglied an. Auch die kanadische Gastfamilie aus Halifax ist inzwischen eingetroffen. Der Draft findet am Freitag ab 18.00 Uhr Chicago-Zeit statt (MEZ Samstag 01.00 Uhr).

Und, was genau hat die spontane Umfrage ergeben? Die Frage: Wer wird First-Overall-Pick?

Kim Campbell, The Hockey News: "Nolan, weil er aktuell NHL-tauglicher ist."

Jeff Marek, Sportsnet: "Hischier, weil er Spekatkel bieten kann, ohne die Defensive zu vernachlässigen."

Sam Cosentino, Sporstnet: "Hischier, weil er der Swiss-Mister ist. Nicht so dynamisch wie Nikolaj Ehlers, Nathan McKinnon oder Jonathan Drouin, aber für einen 18-Jährigen im Gesamtpaket enorm."

Toril Petersen, Calgary Flames: "Hischier, weil er körperlich noch stärker werden kann und wird, alles andere besitzt er schon."

Antoine Deshaies, Radio Canada: "Hischier, weil er sich in einem Jahr enorm gesteigert hat und noch mehr Raum zur Entwicklung besitzt als Nolan. Dieser dominierte bislang vor allem auch dank seiner physischen Überlegenheit. Die wird immer kleiner, weil die anderen mit den Jahren aufholen."

Alexandre Gascon, Radio Canada: "Nolan, weil Scouts und Teams konservativ sind. Und wer einmal in der Bewertung vorne liegt, wird kaum von Platz Eins abgesetzt. Auch wenn Hischier stark daran rüttelt. Man wird Nolan auch anrechnen, dass er verletzt war und also noch besser wird."

Mike Morreale, kanadisches Sportradio TSN: "Nolan, weil er bereit ist für die NHL. Und die New Jersey Devils brauchen Power-Center, wie ihn Nolan repräsentiert. Hischier wird physisch auch zulegen, aber Sie fragen mich heute. Eigentlich sehe ich Hischier eher als Flügelspieler denn als Center."

Greg Verse, Spectrum News: "Nolan, weil er der grösste und stärkste der Top-Talente ist."

Steve Konleas, SirimsXm, Radio Toronto: "Hischier, weil er der beste Spieler der U20-WM war."

Ted Wyman, Winnipeg Sun: "Auch wenn ich wie Nolan aus Winnipeg stamme, sage ich: Hischier, weil seine offensiven Fähigkeiten überragend sind. Er ist dynamischer als Nolan."

23. Juni 2017, 06:00

