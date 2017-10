Nico Hischier im Video-Interview: «Einfach Spass haben»

Die Kabine der New Jersey Devils mit dem Logo in der Bodenmitte, das niemals betreten werden darf. Foto: Walliser Bote

Nico Hischier nach dem letzten Training in der offenen Medienrunde in der Kabine. Foto: Walliser Bote

Am Freitag Mittag (18.00 Uhr MEZ) absolvierten Nico Hischier und die New Jersey Devils ihr letztes Training vor dem Saisonstart gegen die Colorado Avalanche. «Ich», so der Oberwalliser, «bin sehr gespannt auf morgen!»

Artikel zum Thema Ist Hischier schwer von Begriff?

Das Spiel wird um 14.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ) ausgetragen. Center Hischier (18) wird die zweite Angriffsformation mit dem 27-jährigen Schweden Marcus Johansson und dem 32-jährigen US-Amerikaner Drew Stafford an den Seiten anführen. «Ich will einfach möglichst viel Spass haben da draussen und es wird sicher super», meint er in der Medienrunde in der Devils-Kabine.

Respekt vor der nochmals höheren Intensität gerade im physischen Bereich? Hischier: «Ich trainiere hier schliesslich mit einem NHL-Lineup, da kann man sich gut vorbereiten in den Trainings. Und das Team wird mir helfen dabei. Und dann kommt das schon gut.»

Mit den Devils wird auch der zweite Schweizer Mirco Müller in der Verteidigung im Einsatz stehen. Die beiden verbrachten am trainingsfreien Donnerstag Zeit miteinander. Hischier: «Erst mal will ich noch etwas abschalten, meine Eltern sind jetzt auch hier. Das gibt mir Ablenkung. Und ab morgen kann ich meinen Traum leben.»

rlr

06. Oktober 2017, 19:48

Artikel teilen