Hischier ist «Rookie of the Year»

Der Natischer Hockeyspieler Nico Hischier ist bei den «Golden Puck Awards» der Quebec Major Junior Hockey League (QMJHL) gleich mit mehreren Preisen ausgezeichnet worden.

Hischier war in vier verschiedenen Kategorien nominiert, so oft wie kein anderer Nachwuchsspieler: als «Rookie of the Year», «Offensive Rookie of the Year», «Top Professional Prospect» und «Personality of the Year». Doch an Konkurenz fehlte es dem Walliser nicht. Drei weitere «Mooseheads», wie sich das kanadische Juniorenteam, in dem Hischier spielt, nennt, waren für einen Award nominiert.

Am Ende reichte es Hischier, der in der vergangenen Saison für seine «Halifax Mooseheads» 36 Tore in 57 Spielen erzielte, zu zwei Awards in den Kategorien «Rookie of the Year» und «Best professional prospect». Zudem wurde er in das «Rooki All-Star Team» gewählt. Jährlich werden in der QMJHL die besten Nachwuchstalente mit dem «Golden Puck Award» ausgezeichnet. Zu den früheren Preisträgern gehört auch Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins.

pmo

06. April 2017, 08:59

