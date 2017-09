Hischier trifft schon wieder

Vier Tore in vier Vorbereitungsspielen. Nico Hischier ist in Fahrt. Foto: RZ

Nico Hischier scheint für seine erste NHL-Saison bereit zu sein. Der Schweizer Nummer-1-Draft liess zum Abschluss der Vorbereitungsphase sein Können nochmals aufblitzen und steuerte beim 4:1-Sieg der New Jersey Devils in Washington ein Tor und zwei Assists bei.

Hischier eröffnete das Skore schon nach 2:21 Minuten. Der 18-jährige Walliser bezwang Washingtons Goalie Braden Holtby im Powerplay mit einem satten Schuss. Damit hat Hischier bei all seinen vier Einsätzen in der Preseason getroffen. «Ich fühle mich mit jedem Spiel besser», sagte Hischier, der sich bei den Toren von Will Butcher (6.) und Drew Stafford (15.) zum 2:0 und 4:0 als Vorbereiter in Szene setzte.

Richtig ernst gilt es für Hischier in eineinhalb Wochen. Am 7. Oktober startet er mit einem Heimspiel gegen die Colorado Avalanche (mit dem Schweizer Sven Andrighetto) in seine erste NHL-Saison. Trotz der guten Vorbereitung gibt sich Hischier nicht übermütig. «Wir haben immer noch null Punkte», hält er fest. «Ich bin jedoch bereit und werde dem Team helfen, Spiele zu gewinnen.»

