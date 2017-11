Hochkarätiger Spitzenkampf

Am Samstag trafen sich die Herren B der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft zum zweiten Spieltag. Die grossen Überraschungen blieben zwar aus. Trotzdem konnten die Zuschauer grossartigen Unihockey-Sport mit einem würdigen Spitzenkampf als Highlight geniessen.

Artikel zum Thema Eine bittere Auswärtsniederlage

Blacknoselambs – Fletschi Cracks 7:7 (3:5)

Die Fletschi Cracks zeigten besonders in der ersten Spielhälfte eine klasse Partie. Doch je länger das Spiel dauerte, umso mehr vermochten sich die Blacknoselambs zu steigern. Am Ende schafften sie in einer spannenden Schlussphase den Ausgleich und sicherten sich einen Punkt.

UHC Pfynland II – KTV Glis 10:2 (5:1)

Die favorisierten Pfynländer nahmen früh das Heft in die Hand. In regelmässigen Abständen distanzierten sie die aufopfernd kämpfenden Gliser. Am Ende feierten die Sustner einen ungefährdeten Sieg.

Ibex Grächen – Fletschi Cracks 10:1 (2:0)

Lange hatte der Leader aus Grächen grosse Mühe, sich gegen die hartnäckigen Saaser durchzusetzen. Doch in der zweiten Halbzeit brach der Damm und Ibex fuhr einen sicheren Sieg ein.

UHC Traktor Glis – Blacknoselambs 5:8 (2:3)

Ein sehr spannendes und umkämpftes Spiel zeigten die Traktoren und die Blacknoselambs. Am Ende war es den Lämmern vergönnt, die schwarze Nase vorne zu behalten und den Sieg zu feiern, der ihnen Platz 3 in der Tabelle sicherte.

KTV Glis – Narvik Guards 4:7 (0:2)

Ebenfalls lange offen blieb das Spiel des KTV Glis gegen die Narvik Guards. Beide Teams verlangten sich alles ab. Die Narvik Guards waren jedoch über das Spiel die entscheidende Spur stilsicherer, was ihnen schlussendlich den ersten Saisonsieg einbrachte.

Ibex Grächen – UHC Pfynland II 5:5 (0:2)

Lange wartete man auf den Spitzenkampf der B-Gruppe. Das Spiel hielt denn auch den Erwartungen stand. Pfynland war in der ersten Halbzeit das effizientere Team. Doch Grächen wusste mit viel Einsatz zu antworten. In einer an Dramatik kaum zu überbietenden Schlussphase erzielte keines der Teams den Siegtreffer. Die beiden Kontrahenten bleiben punktgleich an der Tabellenspitze.

Narvik Guards – UHC Traktor Glis 3:8 (2:4)

Im letzten Spiel des Tages versuchten die Narvik Guards die gute Leistung aus dem ersten Spiel zu wiederholen. Dies gelang zwar, doch auch der Gegner aus Glis wusste mit einer sehr soliden Leistung aufzutrumpfen und erzwang den Sieg. Damit wahren die Traktoren den Anschluss an die Spitze.

Weiter geht es in der OUM am nächsten Samstag mit dem Spieltag der Herren C in Grächen.

pd / pmo

12. November 2017, 14:19

Artikel teilen