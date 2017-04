Hoher Besuch

Unihockey | Nationaltrainer leitete Trainings in Visp

David Jansson, Trainer der Schweizer-Herren-Nationalmannschaft, gab am vergangenen Sonntag in Visp ein Stelldichein. Er leitete zwei Trainings der Visper U14-Mannschaft.

Auch sämtliche Trainer der Visper Lions hatten Gelegenheit, den Trainingseinheiten beizuwohnen. Der Schwede erklärte den Nachwuchsspielern und den anwesenden Trainern zunächst, was es braucht, um Spitzenspieler im Unihockey zu werden, ehe er mit praktischen Übungen aufzeigte, wie diese Kompetenzen erlernt werden können.

Am Nachmittag stellte Jansson dann eindrucksvoll seine Spielidee vor. Nachdem die Junioren in den Genuss einer zweiten Trainingslektion des Ex-NLA- und SSL-Trainers gekommen waren, sei noch ein wenig über Unihockey philosophiert worden, schreibt der Verein in einer Mitteilung. Bei dieser Gelegenheit wurden auch einige Erinnerungsfotos geschossen.

pd / pmo

26. April 2017, 10:33

