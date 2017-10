HOW2 im Cup ausgeschieden

Für HOW2 ist das Abenteuer «Cup» bereits vorbei. Am 8. November wartet aber bereits Fully in der Meisterschaft. Foto: zvg

Am vergangenen Wochenende konnte HOW1 sowohl das Spiel gegen Colombier als auch die Partie gegen Aeschi gewinnen. Die zweite Mannschaft von HOW musste am vergangenen Donnerstag im Cupspiel gegen Bramois eine Niederlage einstecken.

Am Samstag reiste HOW nach Colombier um sich dort mit der Juniorenmannschaft der NLB zu messen.

Das Spiel der Neuenburger bereitete den Oberwallisern zu Beginn des ersten Satzes einige Mühe, sodass sich Colombier bereits von Beginn an von den Wallisern absetzen konnte. Spielertrainer Manuel Jordan verlangte von seinem Team, Colombier mit platzierten Anschlägen aus dem Konzept zu bringen, sowie beim Angriff den Neuenburger Block für das Blockoutspiel zu nutzen.

Die taktische Spielumstellung trug ihre Früchte: HOW vermochte den Rückstand aufzuholen. Leider blieb der betriebene Aufwand vergebens, denn Colombier profitierte in den entscheidenden Punkten vom Wettkampfglück und entschied den 1. Satz mit 27:25 für sich. HOW startete ähnlich wie zu Beginn des Spiels in den 2. Satz. Mit dem eingehandelten Rückstand konfrontiert, griff HOW wieder auf das erfolgsversprechende Konzept zurück, holte auf und zog Colombier schliesslich davon. Mit 19:25 gewannen die Oberwalliser den 2. Satz und meldeten sich zurück.

Vom Elan des vorigen Satzgewinns profitierend, erspielte sich HOW einen Vorsprung der im Verlauf des 3. Satzes jedoch zunehmend schmolz. Colombier hatte sich auf das Walliser Spiel eingestellt. Letztendlich gelang es Colombier aber nicht den Rückstand aufzuholen und HOW verbuchte den 3. Satz mit 22:25.

Das Aufbäumen der Heimmannschaft machte HOW zu schaffen, die Walliser handelten sich gleich einen Rückstand von 8 Punkten ein. Das Spiel von HOW wurde nun mit Mittelblockern ergänzt. Diese setzten Colombier schmerzhafte Stiche zu. HOW holte bis zum Spielstand von 24:21 auf. Lukas Gitz wurde mit der Aufgabe eingewechselt, den potentiellen Satzverlust am Service zu verhindern. Mit Bravour löste Gitz diese Aufgabe und holte bis 24:24 auf. Mit 25:27 gewann HOW schlussendlich den 4. Satz und somit das Spiel.

Grosse Überraschung

Am Sonntag reiste eine Gruppe bestehend aus sieben Oberwallisern nach Aeschi (SO) um die 3. Runde des Schweizer Cups zu bestreiten. Das auf den Gegner abgestimmte Kader vermochte die Heimmannschaft zu überraschen und zog gleich mit einem komfortablen Vorsprung davon. Dem schnellen Mittelangriffen konnte Aeschi nichts entgegensetzen und so gewann HOW den 1. Satz klar mit 17:25.

Von der Stimmung und dem Überraschungsmoment profitierend, erspielte sich HOW zu Beginn des 2. Satzes ein grosses Polster, das Aeschi nicht aufholen konnte. Mit 21:25 gewann HOW auch den 2. Satz. Im 3. Satz schlichen sich bei den Wallisern jedoch einige Fehler ein. Aeschi profitierte von der Schwächephase der Oberwalliser und reduzierte ihrerseits die Fehlerquote. Dies verhalf der Heimmannschaft den 4. Satz mit 25:19 klar für sich zu entscheiden.

Da HOW mit sechs Feldspielern sowie einem Libero angereist war, konnten keine Wechsel vorgenommen werden. Dennoch schafften es die Oberwalliser sich wieder aufzurappeln, indem sie vermehrt über ihre Mittelblocker zurückgriffen. Lambrigger und Gitz schlugen den Ball an den vier Händen des gegnerischen Blocks vorbei und verschafften HOW damit die Oberhand. Aeschi stellte sich auf die Angriffe über die Mitte ein, verschob den Block, um sich ganz auf die Mittelblocker zu konzentrieren. Aussenangreifer Franzen profitierte von der Situation ohne gegnerischen Block und verwandelte den Matchball zum 23:25.



Cup-Niederlage für HOW2 gegen Bramois

Am vergangenen Donnerstag reiste die zweite Mannschaft von HOW nach Sitten und traf im Walliser Cup auf Bramois. Gegen denselben Gegner spielen die Oberwalliser auch in der Liga, wobei es dort noch zu keinem Kräftemessen gekommen ist.

Die Oberwalliser starteten nicht wunschgemäss in die Partie und lagen gegen Bramois bald einmal im Hintertreffen. Ein grosses Manko waren dabei die Abnahmen. Von den ersten zehn Aufschlägen des Gegners, resultierte gleich sechs Mal ein Punkt für Bramois. HOW2 spielte aber immer besser, konnte den Spielstand drehen und ging in Führung. So ging der 1. Satz nach 19 Minuten mit 23:25 an HOW2.

Ein verändertes Bild dann im 2. Satz. HOW2 gerriet früh in Rückstand, Bramois war mit acht und mehr Zählern im Vorsprung. Nach einem Time-Out und verschiedenen Wechseln gelang es den Oberwallisern allmählich zurück ins Spiel zu finden. Die Hypothek war allerdings zu gross. So glichen die Unterwalliser im 2. Satz mit 25:19 aus.

Im 3. Satz startete HOW2 erneut nicht wunschgemäss. Verunsichert leisteten sich die Spieler zu viele Eigenfehler. Als HOW2 mitten in der Aufholjagd steckte gab es Verwirrung seitens des Schiedsrichters und des Schreibers. Ein vermeintlicher Positionsfehler bei HOW sollte vorherrschen. Nach rund fünfminütiger Diskussionen ging es allerdings weiter, mit dem besseren Ende für Bramois. Die Hausherren sicherten sich auch den 3. Durchgang. Diesmal mit 25:20. Die Unterwalliser liessen sich den Sieg sodann nicht mehr nehmen. Souverän gewann Bramois auch den letzten Satz mit 25:19.

pd / pan

30. Oktober 2017, 15:24

Artikel teilen