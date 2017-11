Gelangt HOW zurück auf die Siegesspur?

Der VBC HOW musste am Samstag eine Niederlage einstecken. Foto: Stefan Lorenz

Der VBC HOW blickt auf ein schwieriges Wochenende zurück: Beide Mannschaften mussten sich mit einer Niederlage zufrieden geben.

Die Spieler von HOW1 reisten am vergangenen Samstag nach Gland, um sich gegen den Tabellenführer VBC LaCôte zu beweisen. Ein Gegner, welcher sich hauptsächlich durch sein starkes Aufschlagspiel sowie das druckvolle Diagonalangreifen auszeichnet. Dies bekamen die Oberwalliser während fünf Sätzen immer wieder zu spühren. Trotzdem wehrte sich das HOW-Team und zeigte phasenweise, wieso der VBC HOW zu den Top-Teams in der ersten Liga gehört.

Nach vier Sätzen stand es ausgeglichen 2:2 und ein Entscheidungssatz musste her. Dieser Satz verlief keineswegs im Sinne der Gastmannschaft. Der Tabellenführer gewann den fünften Satz klar mit 15:5. Der VBC HOW nimmt aus einem schwierigen Spiel einen Punkt nach Hause und bleibt weiterhin mit 15 Punkten auf dem 3. Tabellenrang hinter dem VBC Fully. Der VBC HOW spielt aktuell seine erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Ob er nach der zweiten Saisonniederlage wieder auf die Siegesspur gelangt, zeigt sich am Samstag auswärts gegen GS CERN.

Top und Flop in 80 Minuten

Am Sonntag empfing der VBC HOW2 in der Turnhalle der OS in Brig-Glis den Volleyballclub der Kantonshaupstadt. Der VBC Sion ist gut in die Saison gestartet und liegt im Moment auf dem zweiten Tabellenrang. Demnach gross schien die Herausforderung für die Oberwalliser, welche zum zweiten Mal ohne Spielertrainer Mario Schmocker antraten.

Ohne Erwartungen starteten die Spieler in den ersten Satz. Dieser verlief vollends nach dem Geschmack des Heimteams. HOW2 überzeugte durch sehr gute Blockarbeit, wenig Fehler und guten Spielaufbau, angefangen mit einer genauen Abnahme. Der VBC Sion konnte mit dem angeschlagenen Tempo der Gastgeber nicht mithalten. Diese führten permanent mit sechs oder mehr Punkten Vorsprung. HOW2 liess sich den Startdurchgang nicht mehr nehmen und sicherte sich diesen mit 25:18.

Von den ersten vier Services im zweiten Satz resultierte dreimal ein Fehler auf der Seite der Oberwalliser. Spielercoach Diego Werlen reagierte, nahm Time-Outs, wechselte neue Kräfte ein. Aber alles brachte nichts. Zu hoch war auf einmal die Fehlerquote, zu schwach die Genauigkeit. Die Hypothek von 2:8 zu Beginn des Satzes konnten die Spieler nicht mehr gut machen. Sion sicherte sich den zweiten Satz mit 16:25.

Die Mannschaft geriet darauf in eine Negativspirale und gab Punkt für Punkt ab. Der dritte Satz ging mit 13:25 an die Unterwalliser. An diesen Kräfteverhältnissen änderte sich auch im vierten Satz nichts. So verwertete Sion beim Stand von 16:24 den Matchball und sicherte sich drei Punkte. Schon am Donnerstag geht es weiter in der Meisterschaft. Der Gegner heisst dann auswärts VBC Bramois.

