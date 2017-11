HOW weiterhin erfolgreich

Der VBC HOW konnte sich am vergangenen Wochenende erfolgreich gegen den TV Murten durchsetzen. Foto: zvg

Der VBC Herren Oberwallis (HOW) hat am Samstag den momentanen Tabellenleader TV Murten empfangen. Gegen einen starken Gegner konnten die Oberwalliser einen Sieg für sich verbuchen.

Der VBC HOW setzte Murten gleich zu Beginn unter Druck und entschied somit den Auftaktsatz mit 25:15 klar für sich. Daraufhin liess bei den Oberwalliser die Konzentration etwas nach und man leistete sich einige Eigenfehler, was Murten erlaubte zurück in die Partie zu finden. Murten schnappte sich den zweiten Satz sodann mit 19:25.

Im darauffolgenden Satz erspielten sich die Herren Oberwallis mit Hilfe von Kapitän Franzen einen Vorsprung von mehr als 10 Punkten. Franzen servierte von 4:3 bis zum Spielstand von 17:3. Diesen Vorsprung konnte Murten nicht mehr wett machen und so sicherte sich HOW den ersten Punkt des Spiels mit 25:9.

Murten kroch aus ihrem Zwischentief und so spielten beide Mannschaften auf einem hohen Niveau, ohne einander etwas zu schenken. Schlussendlich war es Murten das bei den entscheidenden Punkten die Nase vorne hatten und den Satz mit 24:26 für sich entschieden.

Der Sieg musste somit in einem Entscheidungssatz ausgemacht werden. Nach einem sehr ausgeglichenen Spiel, musste der Schiedsrichter bei Satzball HOW aber die rote Karte zücken. Murten wehrte den Satzball somit gratis ab. HOW liess sich von der Entscheidung des Schiedsrichters aber nicht aus dem Konzept bringen und trug mit der Unterstützung des Publikums den Sieg gegen den Leader mit 16:14 nach Hause.

Am darauf folgenden Tag reiste der Tabellenletzte Chênois nach Brig. Es entwickelte sich ein Spiel, auf dem keine der Mannschaften die Oberhand gewinnen konnte. HOW vermochte die Punkte am Angriff nicht mehr direkt zu verwerten und so profitierte Chênois von der Chance und spielte sehr risikoreich auf demselben Niveau wie die Walliser. Gegen Satzende liess HOW nichts anbrennen und entschied die Sätze mit 25:23, 25:22 und 25:23 zu ihren Gunsten. HOW befindet sich nun an der zweiten Stelle der Meisterschaft, mit einem Punkt Rückstand auf La Côte.

pd / pan

06. November 2017, 16:37

