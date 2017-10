Hunderte Zehner - 4 x Gold für das Oberwallis!

Nach dem Final in der KK-Jahresmeisterschaft mit neun Etappen trafen sich die Elite, die besten Veteranen und Junioren zur Einzelmeisterschaft, also zu einem klassischen Eintages – Wettkampf um die kantonalen Titel. Einmal mehr spielten Nerven und Millimeter eine entscheidende Rolle, was die minimalen Abstände nach 40 oder 70 Schüssen beweisen.

In der Kategorie Elite holte der Brigliner Imhof Martin sich verdient den Titel des Wallisermeisters mit 0,2 Punkten Vorsprung auf seinen Club-Kameraden André Gasser und den Einheimischen Frédéric Roh. Imhof kam auf 691,0 Punkte, Gasser auf 690.8, Roh auf 690.4.

Auf dem 4. Rang finden sich Ivo Abgottspon (Mischabel-Matterhorn) vor dem Sieger des letzten Sonntags, Herbert Blatter, und dem Brigliner Fabian Zumstein. Auch Christoph Stoffel (Glis) und Rafael Inderschmitten (Unnergoms) konnten sich noch für den Final der besten acht qualifizieren. Blatter und Inderschmitten verbuchten als einzige zum eigenen Trost je eine 100er Passe.

Veteranen: Mario Bregy «Wiederholungstäter»

Bei den Veteranen gewann nicht unerwartet Vorsonntags-Sieger Mario Bregy (SG Glis) seinen x-ten Titel mit 391,7 Punkten. Die Veteranen schiessen einen halben Liegendmatch (30 Schuss) mit Final. Roland Schnidrig (Mischabel) holte sich mit 390.9 Silber vor dem Gliser Walter Kummer mit 388,1. Die Ränge 4-7 werden von Oberwalliser Schützen belegt: Leo Clausen vor Armin Müller, Georges Grand und Hans Wyssen.

Junioren : Lucil im Doppel-Hoch

Bei den Junioren setzte sich die grosse Favoritin deutlich durch: Lucil Schnyder (Briglina) zog nach eher verhaltener Quali (576) im Final auf und davon und distanzierte den starken Visper Enrico Stoffel (Quali 576) um satte 5,7 Punkte. Der talentierte Zermatter Simon Blumenthal bestieg das dritte Podest-Treppchen mit nur 0,9 Punkten Rückstand auf Stoffel. Wenn Stoffel in diesem Winter am Final über zehn Schüsse arbeitet, dann ist auch er 2018 ein Kandidat für Gold.

Auch der Dreistellungs-Wettkampf, wo Elite und Junioren miteinander antraten, wurde zu einem Erfolg für Lucil Schnyder. Ihr Vorsprung auf den Elite-Schützen Frederic Roh betrug 26,3 Punkte nach 60 Schuss kniend, liegend und stehend. Cyril Brunner (Briglina) verpasste Bronze nur gerade um 1,8 Punkte.

Alle Resultate und Ranglisten unter www.wss.ch/Resultate /

pd/noa

02. Oktober 2017, 09:49

