«Ich brauche mehr Kilos»

Im Zusammenhang mit dem Sommertraining beim SC Bern, hat es am Donenrstagnachmittag eine Medienkonferenz mit Nico Hischier gegeben. Der Nachwuchsstar berichtete dabei über seine ersten Wochen seit dem Draft.

Am Sonntag reist Hischier eine Woche lang nach New Jersey, um den Verein und die Strukturen kennen zu lernen. Seine Perspektiven sind dem Nachwuchsspieler der NHL klar: «Ich bin mir bewusst, dass ich noch ein paar Kilos mehr Kraft brauche.» Ob er nun direkt in die NHL einsteigt oder noch eine Saison beim SCB bleibt stehe noch offen. «Noch wurde nichts festgelegt und der Entscheid ist auch noch in weiter Ferne.»

In den vergangenen Wochen gab es kaum eine Zeitung, welche nicht über das Ausnahmetalent berichtete. Doch Hischier bildet sich nichts darauf ein. «Der Hype um den Verein und mich war natürlich imens. Jedoch fühle ich mich deshalb nicht unter Druck gesetzt.» Die Erwartungen, die an ihn gestellt werden, seien für ihn kein Problem, so Hischier. «Ich weiss was ich noch brauche, um in der NHL Fuss zu fassen.»

noa/bhp

06. Juli 2017, 14:11

