1:0-Sieg gegen Servette

Die erste Elf des FC Sitten am Samstag in Champvent beim Einlauf. Foto: Walliser Bote

Der FC Sitten blieb auch im zweiten Testspiel unter seinem neuen Trainer Paolo Tramezzani sowohl siegreich wie auch gegentorlos. Moussa Konaté schoss den einzigen Treffer.

In Champvent, einem kleinen Dorf neben Yverdon, beschloss der FC Sitten einen ersten Teil seiner Vorbereitung. Nach 10 Tagen intensivem Trainingscamp in Crans-Montana setzte Tramezzani in seinem 3-1-4-2-System fast alle der mitgereisten Spieler ein. Die Walliser hatten mehr Ballbesitz, das unterklassige Servette präsentierte sich als deutlich besserer Gegner als Chiasso (3:0) in der Vorwoche. Die Chancen verteilten sich, Akolo (3.) und Schneuwly (27.) kamen zu guten Abschlüssen.

Entscheidend war ein penaltywürdiges Foul an Carlitos nach der Pause. Moussa Konaté, nach der Pause mit Aimery Pinga im Zwei-Mann-Sturm, verwertete den Elfmeter sicher.

Sitten trat am Samstag ohne den bisherigen Reto Ziegler an, dessen Vertrag am Freitag Mitternacht endete. Die beiden Parteien sind immer noch in Gesprächen bezüglich eines neuen Kontrakts...

01. Juli 2017, 19:39

Artikel teilen