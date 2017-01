Im Wandel der Zeit

Der Yoseikan Budo Club Brig hat mit der vorangegangenen Generalversammlung eine grosse Veränderung gewagt. Auch in der Zukunft kommen viele herausfordernde Aufgaben auf den Verein und dessen neuen Vorstand zu.

Still war es in den vergangenen Jahren, wenn es in Brig um das Thema Kampfsport ging. Der weit bekannte Traditionsverein Yoseikan Budo Brig geriet beinahe in Vergessenheit. Die soll sich nun endlich wieder ändern. Anfangs Dezember rief der Yoseikan Budo Club Brig zu seiner alljährlichen Generalversammlung. Mit diesem Anlass gingen die ersten Veränderungen im Traditionsverein von Brig über die Bühne. Das Präsidenten-Trio Lionel Amacker, Eric Amacker und Noel Seiler traten geschlossen aus dem Vorstand zurück.

Um die hoch angesetzten Ziele, den Verein wieder an die Spitze zu bringen, umzusetzen, wurde das Komitee neben einem neuen Präsidium zusätzlich erweitert. Neu übernehmen Martin Julier das Amt des Präsidenten und Alain Seiler den Posten als Vizepräsident. Aktuarin bleibt Andrea Noti und auch die Kassa wird weiterhin von Eveline Kaufmann geführt.

Neu im Komitee finden sich ausserdem Leon Hischier, Lizenzen, Martina Hunziker, Grafiken und Franco Jost, Kommunikationsverantwortlicher.

Mit dem sieben-Köpfigen Komitee bündeln sich neue konstruktive Kräfte für den Briger Yoseikan Club. «Unser Ziel ist es, den Verein wieder auf Vordermann zu bringen und im Raume Brig die Leute wieder für die Kunst des Kampfsports zu begeistern», so Martin Julier, Präsident des Yoseikan Budo Brig.

Das Unterfangen dürfte eine Herausforderung werden. So lege der Verein grosses Vertrauen in die Stadtgemeinde Brig-Glis und deren Unterstützung. «Ende dieser Saison steht ein Umzug des Dojos bevor. Wir hoffen, dass wir in der Geschina-Arena unseren Platz finden.»

pd

10. Januar 2017, 16:08

Artikel teilen