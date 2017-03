Kanterniederlage im dritten Playoff-Spiel

Im dritten Playoff-Spiel in der Best-of-Five-Serie verlieren die UHC Visper Lions Herren. Die Serie steht nun 1:2 Foto: Stefan Lorenz

In der Best-of-Five Serie verlieren die Visper auswärts mit 4:16 gegen den UHT H.S. Bronschhofen und liegen in der Serie damit mit 1:2 im Hintertreffen. Am kommenden Sonntag können die Löwen die Serie wieder auszugleichen.

Die Visper wurden zu Beginn vom Heimteam Bronschhofen überrollt. Folgerichtig lagen die Ostschweizer nach sieben Spielminuten bereits mit 3:0 in Front. Auch ein frühes Walliser Time-Out brachte nicht den erhofften Effekt. Der Treffer von Gruber Raphael in numerischer Überzahl blieb der einzige Lichtblick auf Seiten der Visper Grossfeldherren im Startdrittel. Die Gastgeber ihrerseits bauten die Führung durch zwei weitere Treffer auf 5:1 aus.

Auch im Mitteldrittel dominierten die Hausherren das Geschehen auf dem Feld. Bis Spielhälfte erzielten sie vier weitere Treffer zur zwischenzeitlichen 9:1-Führung. Torhüter Feldmann gab sein auf die Playoffs beschränkte Comeback und ersetzte den glücklosen Imboden. Fux verkürzte in der 35. Minute auf 2:9. In den verbleibenden fünf Minuten im 2. Drittel konnte keine Mannschaft einen weiteren Treffer bejubeln.

Der Auftakt in das Schlussdrittel gelang den Visper Lions nach Mass. Gruber J. reüssierte im Slot (3:9). In zwei Unterzahlspielen mussten die Walliser zwei weitere Gegentreffer hinnehmen. Und auch bei 5 gegen 5 blieben die Ostschweizer gefährlicher und im Abschluss deutlich effizienter. Dementsprechend trafen die Hot Shots im dritten Drittel fünf Mal, der 4. Torerfolg durch Grünwald stellte lediglich Resultatkosmetik dar.

Die Visper stehen im Duell mit dem Oberklassigen nun mit dem Rücken zur Wand und müssen die nächsten beiden Spiele gewinnen, wollen sie nächste Saison in der 2. Liga Grossfeld spielen.

Für die Visper Lions spielten:

Tor: Imboden Matthias (0 Tore, 0 Assist); Feldmann Marcel (0/0)

Feldspieler: Karlen Luca (0/0), Anthamatten Martin (0/0); Gruber Jonas (1/2), Gruber Raphael (1/0), Zurbriggen Tobias (0/0); Zurbriggen Joris (0/0), Karlen Thomas (0/0); Kalbermatten Adrian (0/0), Grünwald David (1/1), Imthurn Marcel (0/0); Lowiner Jean-Marc (0/0), In-Albon Julien (0/0); Fux Fernando (1/0), Eggel Kevin (0/0), Studer Lukas (0/1); Ritz Luca (0/0), Murmann Siméon (0/0);

pd / pan

28. März 2017, 20:23

