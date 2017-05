Starke Leistungen der Walliser Athleten

Am vergangenen Wochenende fand in Hradec Kralové in Tschechien die 14. Europameisterschaft des SKIF im Karate statt. Unter den 695 Teilnehmern aus 24 Nationen waren 17 Athleten aus dem Wallis dabei und haben dort tolle und starke Leistungen an den Tag gelegt.

Am Freitag konnten die Junioren und Senioren ihr Können unter Beweis stellen. Darunter waren Ruppen vom Karate-Club Visp-Tärbinu sowie Mattia Brigger und Andreas Bellwald vom Karate-Club Gampel. Leider ohne Erfolg, aber mit tollen Leistungen.

Die Elite, die am Samstag startete, hat sich Runde für Runde weitergekämpft. Hier starteten für die Schweiz Alain Juon, Nicola Roten, Silvan Zenklusen, Sammy Rohner, Maria Imboden und Vera Berchtold von Visp, Nathanael Ritler, Nathan Werlen, Gabriela Kuonen, Kim Zeiter, Saskia Kalbermatten, Patricia Bellwald und Daniel Meichtry von Gampel. Gabriela Kuonen, die zum ersten Mal an einer EM teilgenommen hat, konnte sich souverän bis auf den 4. Platz kämpfen und Vera Berchtold schaffte es sogar bis auf das Podest und holte sich den 3. Platz. Sammy Rohner und Daniel Meichtry konnten sich bis ins Halbfinal kämpfen.

Am Sonntag fanden die Team-Wettkämpfe statt. In der Kategorie Kata-Team Herren mit neun Teams aus ganz Europa konnten sich das Walliser Team mit Alain, Daniel und Nicola bis auf den 4. Platz hocharbeiten. Das Frauen-Team mit Patricia, Fiorella Schipani (Biasca) und Irena Cekic (Aarau) holten sich den verdienten 2. Platz.

Das Senioren-Team mit Andreas Bellwald, Anna Barilli (Laupen) und Pablo Mobèche (Bulle) holte den 3. Platz. Im Kumite-Team starteten Kim, Jessica Hüssy (Zuchwil), Olivia Käser (Laupen) und Sara Zanetti (Blenio). Sie lieferten starke Kämpfe ab. Am Schluss kämpften sie um den 1. und 2. Platz gegen Tschechien und holten sich dort den 2. Platz.

Rangliste

Kata Damen U20: 3. Vera Berchtold. 4. Gabriela Kuonen.

Team Kata Mix 150+: 3. Andreas Bellwald, Anna Barilli, Pablo Mobèche.

