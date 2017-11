Drei Podestplätze für den Karateclub Gampel-Saastal

Zum Karate Saisonende fand am vergangenen Wochenende im St.Gallnischen Heerbrugg die Meisterschaft des Schweizerischen Shotokan Karate Verbandes statt.

Chantal Steiner und Nathalie Schmidt nahmen die Herausforderung wahr und überzeugten mit top Leistungen an der Meisterschaft. In der Kategorie Kata Elite Damen setzte sich Nathalie Schmidt durch und siegte. Chantal Steiner wurde zweite und holte sich mit einem Doppelstart in Kumite Elite Damen zusätzlich einen dritten Platz.

pd/noa

27. November 2017, 09:08

Artikel teilen