Starke Oberwalliser Leistungen

Vom Freitag, dem 26. August bis Sonntag, dem 28. August fanden die 12. Offiziellen S.K.I.F.-Karate-Weltmeisterschaften in Jakarta statt. Als Teil der Schweizer Delegation behaupteten sich auch 13 Oberwalliser Karateka aus den Vereinen Yamato Gampel und Visp-Tärbinu auf dem internationalen Parkett.

Vom Karate-Club Visp Tärbinu reisten Ingemar Wyssen, Alain Juon, Nicola Roten, Silvan Zenklusen, Maria Imboden, Vera Berchtold und Sammy Rohner nach Jakarta. Von Yamato Gampel waren Daniel Meichtry, Particia Bellwald, Robin Brigger, Nathanael Ritler, Kim Zeiter und Simona Ruffener Teil der Schweizer Delegation. Verteilt auf drei Turniertage, traten Athleten aus mehr als 50 Ländern in den Kategorien Kata (Form), Kumite (Zweikampf) sowie in den Team Disziplinen an.

Patricia Bellwald konnte mit ihren Teamkolleginen Irena Cekic (Shin Gi Tai Karate-Do Aurau) und Fiorella Schipani (Kakushin Dojo Biasca) in Team Kata Frauen den 3. Schlussrang erringen und somit eine Brozemedallie für die Schweiz und das Rhonetal erzielen.

In Team Kata Männer wurde die Schweiz durch Daniel Meichtry, Alain Juon und Nicola Roten vertreten, welche sich den 5. Rang erkämpften. Daniel Meichtry erreichte in Kata Einzel zusätzlich den 8. Rang.

Als eine der wenigen Juniorinnen in der Schweizer Delegation stiess Vera Berchtold bis ins Kata Finale vor und schloss ihre Glanzleistung mit einem 7. Rang ab. Maria Imboden tat es ihr in der Kategorie Kata Frauen gleich und erreichte den 8. Rang.

Silvan Zenklusen, Robin Brigger, Nathanael Ritler und Sammy Rohner zeigten zusammen mit Rajkovic Marko (Karate Club Locarno) in der Kategorie Kumite Team eine super Leistung und schieden leider knapp in den Vorrunden aus. Auch das Kumite Team der Damen, bestehend aus Kim Zeiter, Caroline Voutyras (Karate Club Locarno) und Jessica Hüssy (Karate Club Unterentfelden) schieden nach fantastischen Kämpfen knapp aus.

