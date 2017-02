Durchzogene Indoor-Saison für Walliser Luftgewehr-Oktetten

Schützen blicken in jeder Situation nur nach vorne. Foto: zvg

Die Bilanz der meisten Walliser Luftgewehr-Oktetten nach der Indoor-Saison 2016/17 Luftgewehr fällt nicht rosig aus.

NLA

Thörishaus mit Carole-Livia Troger (195 Punkte) muss mit Wettingen in die Auf- und Abstiegsrunde NLA/NLB. Die 1548 Punkte in der letzten Runde reichten wieder nicht zum Sieg. Mit diesem Resultat kann Troger mit ihren Kameradeninnen und Kameranden aber getrost den Ligaerhalt gegen die vier NLB-Spitzenteams Uri, Altstätten, Vully-Broye und Ebnat-Kappel planen.

NLB

In der NLB West verlor Bulle I mit Alexandra Lengen (191 Punkte) um einen Schuss gegen Glarnerland I (1544-1553). Bulle kann sich aber aufgrund des Gesamtresultates von 10 755 Punkten nach sieben Runden knapp in der NLB halten.

1. Liga

Briglina siegte zwar in der 6. Runde deutlich gegen Aegerten mit 1504-1476, verlor jedoch in der 7. Runde gegen Absteiger Bönigen 1473-1482. Rang 6 und Ligaerhalt – das die Briglina-Bilanz dieser Saison.

2. Liga

Orsières siegt mit 1483-1480 gegen das Spitzenteam von Estavayer II. Orsières dürfte mit dem 6. Rang, drei Siegen sowie integrierten Junioren mit der Saison zufrieden sein: Ligaerhalt gesichert.

Bei Visp-Eyholz I wog unter anderem der Wegzug von Alexandra Lengen nach Bulle doch zu schwer. Nach sieben Niederlagen in Folge steigen die Visper zusammen mit Olten II in die unterste Liga ab. Auch Heitenried I war um 50 Punkte besser als die Lonzastädter.

3. Liga

Die zweite Mannschaft von Briglina ist mit ihrem 3. Rang (vier Siege, drei Niederlagen) das bestklassierte Walliser Luftgewehr-Oktett. Hier hat der Einbezug junger Schützen bereits Früchte getragen.

Visp-Eyholz II belegte in seiner Gruppe mit 6 Punkten nur den zweitletzten Rang, allerdings gibt es in dieser Liga keine Absteiger. Aufsteiger Siggenthal war in der letzten Kehraus-Runde doch viel stärker und siegte mit 1422-1353.

Alle Resultate und Schlussranglisten LGMM unter www.fst-ssv.ch.

pd / pan

07. Februar 2017, 11:44

