Kein Meistertitel für Walliser Schwimmer

Die besten 422 Schwimmer aus der ganzen Schweiz haben vergangene Woche in Genf um den begehrten Schweizermeistertitel in den verschiedenen Disziplinen gekämpft. Aus dem Wallis konnten sich sechs Athleten für diesen Wettkampf qualifizieren.

Artikel zum Thema Nils Liess knackt WM-Limite und Landesrekord

Vom 22. bis 26. März fanden in Genf die Langbahn-Schweizermeisterschaften in Genf statt. Die sechs Walliser vor Ort, mochten nicht zu überzeugen.

Der Oberwalliser Alfons Brigger war nur an drei Tagen in Genf, und absolvierte vier Starts. Für ihn war es in dieser Saison erst der zweite Wettkampf im 50 m Becken. Er konnte seine Zeiten bestätigen, aber keine neuen persönlichen Bestzeiten erreichen. Seiner Team-Kollegin Sarah Vuillermoz erging es ähnlich, auch sie konnte keine neuen persönlichen Bestzeiten aufstellen.

Für Sitten gingen vier Schwimmer an den Start. Heraus stach Charline Blanc, die derzeit in einer Topform ist, und in 400 m Lagen sogar den Final B schwimmen konnte und schlussendlich den 12. Platz belegte.

pd/noa

27. März 2017, 08:17

Artikel teilen