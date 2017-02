Keine Sensation im Cup

Am Samstag gastierte die Oberwalliser Unihockey Meisterschaft in Turtmann. Erst spielten die Damen ihre vorletzte Qualifikationsrunde. Im Anschluss wurden bei den Herren die Cup-Halbfinals ausgetragen. Dabei blieb die Überraschung eines vereinsinternen Finals aus.

Artikel zum Thema Spannender Abstiegskampf

Damen

UHC Green Vipers – Baltschieder Future 6:5 (3:3)

Das Kellerduell entwickelte sich zu einer höchst spannenden und sehenswerten Partie, welche erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Dabei musste sich das Baltschiedner Nachwuchsteam trotz viel Kampfgeist dem Heimteam geschlagen geben.

UHC Naters-Brig – STV Baltschieder 9:4 (3:2)

In der ersten Halbzeit war das Spiel zwischen dem Meister Naters-Brig und dem Leader Baltschieder ausgeglichen. Doch in der zweiten Hälfte zeigte Naters-Brig eine hochkonzentrierte Leistung und zog davon. Am Ende wahrten sie sich dank dem Sieg die Chance auf den Playoff-Final.

Baltschieder Future – Embd Devils 5:17 (2:8)

Die Devils starteten wie die Feuerwehr und überfuhren die Jüngsten der Damengemeinde regelrecht. Am Sieg der Embderinnen mochte zwar bald einmal niemand zweifeln. Trotzdem entwickelte sich ein faires und schönes Spiel, welches der Zuschauergemeinde viele sehenswerte Tore bot.

Fletschi Cracks – UHC Green Vipers 17:1 (7:1)

Hervorragend in Form ist der Dauerfavorit auf den Titel, die Fletschi Cracks. So dominierten sie das Heimteam aus Turtmann in allen Belangen und feierten einen ungefährdeten Sieg.

UHC Visper Lions – STV Baltschieder 5:8 (3:2)

Beide Teams kämpften noch um den Einzug in den Playoff-Final. Die Lions führten von Beginn weg ein gutes Spiel. Baltschieder zeigte vorerst nach der ersten Saisonniederlage ein wenig Unsicherheit. In den letzten zehn Minuten legten sie diese allerdings ab und siegten am Ende.

UHC Embd Devils – UHC Naters-Brig 2:8 (0:2)

Lange tat sich der UHC Naters-Brig mit den aufsässig spielenden Embderinnen schwer. Erst weit in der zweiten Halbzeit konnte Naters-Brig den Sack zumachen. Damit wahrte sich der Meister weiterhin die Chance zur Titelverteidigung im Playoff-Finale.

UHC Visper Lions – Fletschi Cracks 7:11 (3:7)

Nachdem die Saaserinnen kurzzeitig davonzuziehen drohten, vermochten kämpferischen Lions zurück ins Spiel zu finden. Plötzlich war wieder alles offen. Doch am Ende war es der Effizienz der Flestschi Cracks zu verdanken, dass sie ihren Siegeszug fortsetzten und neu an der Tabellenspitze sind. Sie stehen auf Grund des Torverhältnisses praktisch sicher als Finalist fest. Die Finalträume begraben müssen hingegen trotz einer sehr gut gespielten Saison die Visper Lions. Trotzdem bleibt vor dem letzten Spieltag viel Spannung in der wahrlich spannendsten Saison der OUM-Damengeschichte.

Cup Herren

Im Anschluss lautete für die beiden Cup-Halbfinal-Affichen bei den Herren die grosse Frage, ob es im Endspiel zu einem vereinsinternen Duell kommt. Dabei stand der B-Ligist Pfynland II im ersten Spiel den Blacknosesheep gegenüber. Ihre erste Mannschaft, Pfynland I, traf im zweiten Halbfinal auf die zweite Mannschaft der Schafe, die Blacknoselambs.

Blacknosesheep – UHC Pfynland II 6:3 (2:1)

Pfynland trat äusserst zielstrebig und kämpferisch auf. Dementsprechend gingen sie verdient in Führung. Die Blacknosesheep fanden erst allmählich ins Spiel. Die Pausenführung für den A-Ligisten war zwei Überzahltreffern zu verdanken. Auch in der zweiten Halbzeit war vom Ligaunterschied lange nichts zu sehen. Erst gegen Ende übernahmen die Blacknosesheep etwas mehr die Spielkontrolle und erzwangen den Sieg und damit den Finaleinzug.

UHC Pfynland I – Blacknoselambs 13:5 (7:3)

Entschlossen und mit sehr viel Tempo legte Pfynland los und dominierte die Partie über weite Strecken. Die Blacknoselambs zeigten zwar ihr ganzes Können, doch gegen die äusserst solide auftretenden Sustner war für den Underdog nichts zu holen. Am Ende qualifizierte sich Pfynland I sicher für den Final.

Damit blieb zwar die Sensation eines vereinsinternen Cupfinals aus, dafür dürfen sich die Zuschauer am 25.02.2017 im Sand in Visp auf einen hochkarätigen Final zwischen beiden Dauerrivalen freuen. Davor geht es in der OUM allerdings bereits am nächsten Samstag weiter mit dem Spieltag der Herren C in Naters.

pd / pmo

26. Februar 2017, 19:12

Artikel teilen