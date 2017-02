Oberwalliser Kickboxer beenden ihre Kämpfe vorzeitig

Fabien Quiquerez in der Gewichtklasse bis 60 kg brachte seinen Gegner in der zweiten Runde zur Aufgabe. Marco Moser in der Gewichtsklasse bia 67 kg bearbeitete seinen Kontrahenten mit präzisen, harten Lowkicks, sodass dieser in der 2. Runde aufgab. Thomas Imhof in der Gewichtsklasse bis 81 kg schliesslich traf seinen Gegner mit einem präzisen Highkick am Kopf. Der Gegner konnte den Kampf nicht weiterführen.