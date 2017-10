Klarer Auswärtssieg

Das Visper Grossfeld-Herrenteam erspielte sich in Yverdon gegen den UHT TV Wohlen drei verdiente Punkte. Am Ende fiel das Resultat ziemlich deutlich aus.

UHC Visper Lions - UHT TV Wohlen BE 8:2 (3:1/2:0/3:1)

Das Ziel gegen Wohlen war klar, die eigenen Stärken einzusetzen und von Anfang an ein hohes Tempo vorzulegen. Dies gelang den Vispern sehr gut. Bereits in der zweiten Spielminute fuhr man einen schnellen Konter, Eggel bediente Gruber R., dieser verwehrte gekonnt und brachte sein Team in Führung. Wohlen konterte wenig später und erzielte den schnellen Ausgleich zum 1:1. Das Spiel war nun geprägt von vielen Ungenauigkeiten auf Seiten der Visper. Dennoch gelang es dank Toren von Eggel und Gruber J. eine Zwei-Tore-Führung in die Pause mitzunehmen.

Im zweiten Abschnitt kamen die Visper entschlossener aus der Kabine und waren von Anfang an hellwach. Bereits nach wenigen Sekunden erzielte Zurbriggen ein weiteres Tor zum 4:1. Die Visper spielten nun souverän und liessen den Ball immer besser laufen. Durch eine schön herausgespielte Kombination wurde Kalbermatten freigespielt und traf mit einem platzierten Schuss ins hohe Eck.

Mit einem klaren Resultat von 5:1 ging es in das letzte Drittel. Mit dieser sicheren Führung im Rücken liessen die Visper Löwen nichts mehr anbrennen. Kontinuierlich erzielten Gruber J., Eggel sowie Anthamatten noch 3 weitere Treffer. Dennoch mussten die Visper noch den zweiten Gegentreffer hinnehmen, dieser diente jedoch nur noch der Resultatkosmetik.

Für die UHC Visper Lions spielten: Torhüter: Matthias Imboden (0 Tore / 0 Assists); Feldspieler: Marcel Imthurn, David Grünwald, Martin Anthamatten (1/0), Joris Zurbriggen (1/2), Adrian Kalbermatten (1/0), Jonas Gruber (2/2), Luca Karlen, Julien In-Albon, Raphael Gruber (1/1), Sebastian Jäger, Marco Schnidrig, Kevin Eggel (2/1)

