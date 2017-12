Klarer Sieg für die Oberwalliser

Zum Rückrundenstart hat HOW1 gegen La Chaux-de-Fonds klar mit 3:0 gewonnen. Bei wildem Schneetreiben reiste der VBC La Chaux-de-Fonds nach Brig. Die Rückrunde wurde mit 15 Minuten Verspätung lanciert.

Mit den Neuenburgern hatten die Oberwalliser noch eine Rechnung offen, verlor HOW1 im Hinspiel mit 1:3. Die Mannschaften starteten ausgeglichen in die Partie, ohne dass sich ein Team absetzen konnte. Beim Spielstand von 10:9 begann die Taktik der Oberwalliser Früchte zu tragen und die Gäste brachen ein. Manuel Jordan am Service schaffte einen Vorsprung dem La Chaux-de-Fonds bis zum Schluss nachhinkte. Mit 25:15 gewannen die Oberwalliser den Satzauftakt.

Im gleichen Zug startete HOW1 in den zweiten Satz, zog das Tempo weiter an und musste erst gegen Satzende mit mehr Gegenwehr der Neuenburger rechnen. Aber auch hier liess HOW1 nichts anbrennen und man entschied den Satz mit 25:20.

Endlich im Spiel angekommen, machte La Chaux-de-Fonds das was sie am besten konnten: Verteidigen. Ramon Kaufmann konnte den Gästen aber mit einem intelligenten Angriffsspiel sowie spektakulären Safes in der Verteidigung die Stirn bieten. Mit 25:19 sicherten sich die Oberwalliser auch den dritten den Satz sowie 3 Punkte und liegen somit 6 Punkte vor dem nächsten Verfolger auf dem 3. Platz.

pd / pan

12. Dezember 2017, 08:01

Artikel teilen