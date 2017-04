KTV Glis holt den Titel

Männervolleyball-Meisterschaft | Vierter Titelerfolg in Folge

In der internen Oberwalliser Männervolleyball-Meisterschaft konnte der KTV Glis den vierten Titelerfolg in Folge feiern. Damit steigt der KTV Glis zum alleinigen Rekordmeister auf. Er überholt den VBC Mörel und kann neu sechs Meisterschaftsgewinne auf seinem Konto verbuchen

In den letzten Jahren dominierte der KTV Glis die Meisterschaft klar. Auch dieses Jahr sah es für einige Zeit so aus, als wäre diese Dominanz ungebrochen. Ein wenig Gegenwehr gab es jedoch vom STV Stalden. Die Staldner lieferten sich zwei packende Meisterschaftsduelle mit dem KTV Glis, am Ende blieb das Glück jedoch auf der Seite der Gliser. Sie konnten die beiden entscheidenden Spiele mit jeweils 3:2 im Tie-Break für sich entscheiden.

Neben dem STV Stalden konnte einzig der VBC St.Niklaus den Glisern Punkte abluchsen. Im gestrigen Match mussten die Gliser erneut ins Tie-Break und gaben trotz gewonnenem Spiel einen Punkt ab. Der KTV Glis zeigte damit einmal mehr, dass er das Mass aller Dinge innerhalb der Oberwalliser Männervolleyball-Meisterschaft ist. Allerdings weist er nur zwei Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten STV Stalden auf, die Meisterschaft war damit so umkämpft wie lange nicht mehr.

Auf dem dritten Platz konnte sich der VBC St. Niklaus mit sieben Punkte Rückstand auf Stalden positionieren und acht Punkten Vorsprung auf den FBV Brig-Glis. Auf den Plätzen vier und fünf folgen die Faustballer vom FBV Brig-Glis und Naters Rossnägel. Ein wenig abgeschlagen auf dem letzten Platz folgt Ried-Brig, welches erstmals mit einem Mixed-Team an der Oberwalliser Männervolleyball-Meisterschaft teilnahm.

Alle Resultate sind auf www.omv-meisterschaft.ch einsehbar.

