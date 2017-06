Lalden in der Abstiegs-Barrage

Nachsitzen für den 3.-Ligisten Lalden: Das ersten Finalspiel bei Chateauneuf (1:3) ging verloren, jetzt muss man in die Abstiegs-Barrage. Der Abstieg in die 4. Liga droht.

Er war die einzige noch ausstehende Entscheidung in der 2. und 3. Liga, Lalden bestand den Test nicht. Im Abstiegs-Duell bei Chateauneuf brachte Balasz Kaiser sein Team mit einem Foulpenalty zwar in Führung, doch dann verlor man das Spiel aus den Händen. Zu wenig gewonnene Zweikämpfe, mentale Schwächen und drei Gegentore zum 1:3, Trainer Philipp In-Albon zeigte sich schwer enttäuscht. Jetzt kommt es am Mittwochabend (20.00) in Chalais zur Abstiegs-Barrage gegen Fully II.

11. Juni 2017, 19:39

