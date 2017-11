Lions wieder siegreich

Am Ende ein Erfolg. Die Visper Lions sind wieder in der Spur. Foto: Stefan Lorenz

Nach der letzten Heimniederlage bot sich den Visper 3.-Liga-Herren eine Woche später die Gelegenheit für eine Reaktion. Die Lions konnten dabei drei Punkte einholen.

Vor der Partie hat man sich einiges vorgenommen, doch bereits nach 40 Sekunden musste Torhüter Imboden ein erstes Mal hinter sich greifen. Die Visper versuchten ihrerseits, ruhig weiter zu spielen und Geduld zu bewahren. Der Ausgleich durch Gruber Jonas war dann auch das Resultat daraus. Wenig später traf erneut Gruber Jonas für die Visper zum 2:1. In der Mitte des ersten Drittels konnte der Ball nicht aus der eigenen Gefahrenzone gespielt werden, Yverdon nahm dieses Geschenk dankend zum 2:2 Ausgleich an. Das Pausenresultat hätte auf Seiten der Visper besser ausfallen müssen, doch die Lonzastädter scheiterten meist an der eigenen Abschlusseffizienz.

Das zweite Drittel verlief im gleichen Sinne weiter, die Visper versuchten nun wieder vermehrt Tempo ins Spiel hinein zu bringen und das Spieldiktat zu übernehmen. So konnten sie erstmals durch Studer Lukas in dieser Partie in Führung gehen. Man versuchte nun, das Spiel in die gewünschte Richtung zu lenken. Es war jedoch wieder der Gegner, der durch das 3:3 für das letzte Drittel wieder alles offen liess.

Der letzte Abschnitt erwies sich als hart umkämpft. Das Spiel wurde vermehrt körperlich geführt und blieb lange Zeit sehr ausgeglichen. Yverdon legte vor, Visp glich durch Gruber Jonas erneut aus. Zwei Minuten vor Schluss gelang durch Zurbriggen Joris die erneute 5:4 Führung. Yverdon nahm nach ihrem Time-Out den Torhüter im Gegenzug für einen sechsten Feldspieler aus dem Spiel. Anthamatten Martin profierte daraufhin von einem Fehlzuspiel von Yverdon und schob zum Schlussresultat von 6:4 ein.

Durch diesen Sieg sicherten sich die Visper drei weitere wichtige Punkte im Kampf um den ersten Platz. Sie wollen nun die anstehende Pause von zwei Wochen sinnvoll nutzen, um sich auf den nächsten Gradmesser gegen Giffers vorzubereiten und die Vorrunde der Meisterschaft auch hier mit einem positiven Resultat abzuschliessen.

Für die UHC Visper Lions spielten: Torhüter: Matthias Imboden (0 Tore / 0 Assists); Feldspieler: Marcel Imthurn, Joris Zurbriggen (1/0), Adrian Kalbermatten, Jonas Gruber (3/0), Martin Anthamatten (1/0), Luca Karlen, Raphael Gruber (0/3), Sebastian Jäger, Marco Schnidrig, Lukas Studer (1/1), Julien In-Albon

pd / pmo

15. November 2017, 08:24

