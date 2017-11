Luca Hischier kehrt den Bären den Rücken zu

Der SC Bern bestätigte am Donnerstag, dass Luca Hischier den Meister Ende Saison verlassen wird.

Der SCB gab am heutigen Donnerstag dieverse neue Spieler für die kommende Saison bekannt. Gleichzeitig wurde aber auch bekannt gegeben, dass am Saisonende der 22-jährige Stürmer Luca Hischier wegziehen wird.

Der Bruder von New Jerseys Overall-Nummer-1-Draft Nico Hischier wird mit dem HC Davos in Verbindung gebracht. In 114 National-League-Partien für Bern brachte es Luca Hischier auf sieben Tore und 26 Skorerpunkte.

23. November 2017, 14:30

Artikel teilen