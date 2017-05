Martin Schmidt ist nicht mehr Mainz-Trainer

Fussball | Zusammenarbeit in gegenseitigem Einverständnis beendet

Worüber in den vergangenen Wochen häufiger spekuliert wurde, hat sich nun bewahrheitet: Martin Schmidt ist per sofort nicht mehr Trainer des 1. FSV Mainz 05.

Die Beendigung der Zusammenarbeit sei in beidseitigem Einverständnis erfolgt, wie es am Montag auf der Webseite des Bundesligisten heisst.

Martin Schmidt hatte seit Februar 2015 die sportliche Verantwortung für den Fussballklub inne. Der Vertrag des 50-Jährigen wäre noch bis 2018 gültig. Die ersten beiden Saisons hatte Mainz unter Schmidt mit Rang 11 nach dem ersten Halbjahr (Übernahme bei Rang 14) beziehungsweise einem verblüffenden 6. Rang und der Qualifikation für die Europa League abgeschlossen. In dieser Saison sicherte erst der 4:2-Derby-Sieg gegen Eintracht Frankfurt am vorletzten Spieltag den Mainzern den Klassenerhalt.

Martin Schmidt hätte seinen Vertrag nach Ablauf im Jahr 2018 nicht verlängert, sagt Sportdirektor Rouven Schröder bei einer Medienkonferenz. «Die gemeinsame Entscheidung ist eine Konsequenz aus der sportlichen Analyse der abgelaufenen Saison und der fehlenden Perspektive einer Zusammenarbeit über das Vertragsende 2018 hinaus. Diese hat Martin Schmidt für sich nicht gesehen.» Nach dieser schwierigen Saison benötige man nun einen neuen Impuls und eine mittelfristige Entwicklungsperspektive, die in dieser Konstellation nicht gegeben sei.

Man gehe aber definitiv im Guten auseinander, so der Sportchef weiter. Schmidt habe für Mainz und zuvor auch schon in der U23 sehr gute Arbeit geleistet und im Verein seine Fussspuren hinterlassen. Das vorzeitige Ende der Zusammenarbeit betrifft auch die Co-Trainer Peter Perchtold und Sören Hartung. Die Nachfolge von Martin Schmidt auf dem Trainerposten ist aktuell noch nicht geklärt.

Mitte April schon vor der Ablösung

Im Frühjahr dieses Jahres war Mainz unter Martin Schmidt in eine Krise geschlittert. Es gab fünf Niederlagen in Serie und nur zwei Siege aus 13 Spielen bis Mitte April. Damals machte immer wieder eine mögliche Entlassung Schmidts in den Medien die Runde – nachdem er davor noch als Wunschkandidat für die Nachfolge des später bei Bayer Leverkusen entlassenen Roger Schmidt gehandelt worden war.

Vor einem Monat sprachen die Verantwortlichen dann Martin Schmidt das Vertrauen aus – allerdings nur bis Saisonende. Insgesamt absolvierte er 81 Pflichtspiele als Trainer der ersten Mannschaft und errang dabei 29 Siege und 18 Unentschieden. Davor war er seit 2010 im Nachwuchs der Pfälzer. Schmidt war erst der fünfte Trainer in der Bundesliga-Geschichte des Klubs. 2004 stieg der Verein unter Jürgen Klopp zum ersten Mal in die erste Bundesliga auf.

map/sda

22. Mai 2017, 14:45

