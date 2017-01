Turnier statt Spiel

FC Sitten in La Manga | Der VfL Wolfsburg brachte das Programm durcheinander

Aufwärmen zum Vormittags-Training: Der FC Sitten tritt heute zu einem Mini-Turnier an. Foto: Walliser Bote

Tag 2 des Trainingscamps des FC Sitten im spanischen La Manga und gleich gab es Unruhe, wenn auch nur kurz.

Spätabends liess der VfL Wolfsburg den FC Sitten wissen, er könne (oder wolle) aufgrund von Müdigkeit nicht zum vereinbarten Testspiel heute um 15.00 Uhr antreten, was Sitten-Trainer Peter Zeidler ärgerte. Schon in der Vorwoche hatten die Deutschen eine Testpartie sausen lassen. Nach mehreren Kontakten einigten sich die Parteien auf einen Kompromiss, Sitten spielt heute in einem Turnier à je 45 Minuten gegen Wolfsburg (15.00 Uhr) und Erzgebirge Aue (2. Bundesliga), wobei Letzteres um 17.00 Uhr stattfindet.

10. Januar 2017, 10:18

