Matti Alatalo wird neuer Trainer des EHC Visp

Worüber in den letzten Tagen bereits spekuliert wurde, wird nun vom EHC Visp bestätigt: Matti Alatalo ist der neue Headcoach der Lonzastädter. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag im Oberwallis.

Artikel zum Thema Alatalo neuer Trainer in Visp?

Der 58-jährige Finne war die letzten sechs Jahre in der NLB bei den GCK Lions als Trainer engagiert. Alatalo, dessen Sohn Santeri beim EV Zug spielt, gilt als hervorragender Ausbildner, welcher in den letzten Jahren für die Ausbildung der besten Talente der ZSC-Organisation Mitverantwortung trug. Zuvor führte er während acht Jahren JYP, HPK und Kärpät in der obersten finnischen Liga. Zwischen 1995 und 2000 war er Assistenztrainer der ZSC Lions. Dort wurde er in der Saison 1999/00 auch Schweizermeister. 2000 bis 2002 war Alatalo bereits zwei Jahre für den B-Ligist GCK Lions als Headcoach zuständig. Matti Alatalo wird sein Amt in Visp per 1. Mai in Angriff nehmen.

Die EHC Visp Sport AG und Andy Furrer gehen auch in der kommenden Saison gemeinsame Wege. Der Eistner Stürmer unterschrieb einen neuen Einjahresvertrag. Zusammen mit Fernando Heynen gehört er zu den dienstältesten Vispern: Er wird seine 14. Saison in den rot-weissen Farben in Angriff nehmen. In 611 NLB-Partien für den EHC Visp erzielte er 255 Skorerpunkte (97 Tore und 158 Assists).

pd/map

18. April 2017, 15:27

Artikel teilen