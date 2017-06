Maximum-Passe von Peter Furrer

Die 4. Runde der KKMM 50 Meter Gewehr dürfte nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Die eine Schlagzeile der Runde lieferte der junge Visper KK-Schütze Peter Furrer, dem im SSZ Riedertal am letzten Schiesstag 4. Runde in der 1. Liga eine Maximums-Passe gelang, das heisst 20 Zehner in Folge.

Dennoch reichte es den Vispern nicht zu einem Sieg gegen Fribourg 2 (1542-1552). Bei den Vispern notierten gleich fünf Schützen dieselbe Punktzahl von 192. Erstmals verlor auch Leader Briglina 1 eher unerwartet gegen Plaffeien u.U., das zu seinem ersten Vollerfolg kam (1548-1555). Visp liegt nach dieser Runde auf dem letzten Rang, Briglina auf dem 2. Platz.

Ähnlich erging es Alexandra Lengen (194) in der NLB mit ihrem Verein Bulle. Die acht Freiburger Schützen kamen zwar auf sehr hohe 1567 P, aber die Tessiner aus Taverne waren noch um 3 Zähler besser. Damit kämpfen in der NLB Gr. 2 nicht weniger als fünft punktgleiche Teams gegen den Abstieg, darunter auch Bulle.

2. Liga: Direktes Oberwalliser Duell

Im direkten Oberwalliser Duell FS Staldenried versus Unnergoms 1 schwangen die Gommer mit 1531-1537 oben aus und lauern auf dem 4. Platz mit Luft nach vorne. Die jungen Staldenrieder hoffen auf die drei letzten Runden, um dem Abstieg doch noch zu entgehen.

3. Liga: Schon wieder Remis für SV Zermatt

Briglina 2 gewann deutlich gegen Duillier mit 1542-1521 und liegt mit Fribourg 3 an der Spitze. Die zweite Garnitur von Visp-Eyholz gewann hauchdünn gegen L’Isle mit 1532-1530 und liegt noch ungeschlagen auf Rang 2. Schon wieder ein Unentschieden von Zermatt gegen den Gegner im Walliser Cup, Savièse: 1540-1540 – das dürfte in der KKMM noch nie vorgekommen sein.

Sion siegte gegen Kerzers mit 1533-1525 und liegt auf Rang 3. Die KK-Schützen von Bürchen kamen zu ihrem ersten Sieg gegen Sargans 2, bei denen ein Schütze seinen Einsatz wohl total verpasst hatte: 1519-1348. Mischabel-Matterhorn kommt langsam in Fahrt und holte gegen Bulle 3 einen wichtigen 1531-1496-Erfolg. Der Ligaerhalt rückt in greifbare Nähe.

4. Liga: Leukergrund in Richtung 3. Liga

St. Martin hatte gegen die Leuker keine Chance und unterlag mit 1512-1531. Der Aufsteiger wird wohl im Duell Aigle-Leukergrund ermittelt. Vom Aufstieg träumt auch St. Léonard nach seinem Sieg gegen Kirchberg (1514-1490). Leader Domat-Ems steht den Mittelwallisern noch vor der Sonne. Die neu gegründete SG Glis hat schon bald geschossene 100 P. Vorsprung auf den ersten Verfolger und siegte souverän gegen Uri mit 1537-1520. Die Reserven von Glis holten gegnerlos ihren ersten Sieg, indes Briglina 3 nur um einen Zähler gegen Oberdorf unterlag (1502-1503). Auch hier kommt es bald zu einer direkten Oberwalliser Begegnung.

Die höchsten gemeldeten Einzelresultate:

200: Peter Furrer (Visp-Eyholz 1)

199: Raphael I Inderschmitten (Unnergoms)

197: Thomas Burgener(Unnergoms), Raphael Julen (Zermatt), Noé Abgottspon (Staldenried, auch 197 in der 3. Runde)

196: Roger Tenisch (Unnergoms), Daniel Dorsaz (Zermatt), Daniel Troger (Visp-Eyholz 2), Christoph Stoffel (SG Glis), Kurt Zenhäusern (Bürchen), Alfred Abgottspon (Staldenried), Herbert Blatter, Martin Imhof, Michel Burgener (Briglina)

195: Mario Bregy, Roland Dirren, Norbert Wyder, Iwan Imsand (SG Glis), Marcel Bregy (Visp-Eyholz 2), Claudio Zenhäusern (Bürchen), Christian Bumann, André Gasser, German Rittiner (Briglina) usw.

20. Juni 2017, 14:28

