Maya Chollet ist Gesamttagessiegerin

Am Samstag hat der 16. Gemmi-Triathlon stattgefunden. Die Herren-Hauptklasse gewinnt Jean-Philipp Brun und die Damen-Hauptklasse Maya Chollet.

Pünktlich um 9:30 fiel der Startschuss für den 16. Gemmi-Triathlon. Nach 900 Metern Schwimmen im Gerundensee in Siders, 23,2 Kilometern mit dem Rennvelo nach Leukerbad und 900 Höhenmetern zu Fuss auf die Gemmi, erreichten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Ziel auf dem Gemmipass.

Nach nur 14.51 Minuten verliess Maya Chollet das Wasser, nicht nur als erste Frau, sondern als Erste überhaupt. Diesen Vorsprung konnte die Genferin bis zum Schluss beibehalten und hat die Tagesbestzeit und, laut ihren Angaben, mit 2:09:33 ihre persönliche Bestzeit aufgestellt. Bisher konnte noch nie eine Frau alle Männer am Gemmi-Triathlon bezwingen. Es ist bereits ihr 8. Sieg am Gemmi-Triathlon. Zwanzig Minuten später traf die zweitplatzierte Pauline Saintignon auf der Gemmi ein.

Bei der Herren-Hauptklasse gewann Jean-Philipp Brun mit 2:10:28 dicht gefolgt von Etienne Wirz mit 2:10:54. In der Herren-Altersklasse gewann Guy Evans, diese Kategorie stellte das grösste Teilnehmerfeld. Auch die Teams, bei denen gemischte Teams in der Kategorie Herren mitliefen, zeigten hervorragende Leistungen, ebenso die Duathletinnen und Duathleten. Bei den Duathleten siegte der der junge Fabian Fux mit nur 1:42:49.

Kids-Cup für zukünftige Profis

Zum ersten Mal wurde dieses Jahr der Kids-Cup, ein Duathlon für die kleinen Sportler durchgeführt. In drei Kategorien lieferten sie sich ein unterhaltsames Rennen und konnten so Duathlon-Luft schnuppern. Rund 25 Kinder mit Jahrgängen zwischen 2003 und 2011 nahmen sich dieser Herausforderung an.

Die Durchführung des 16. Gemmi-Triathlons verlief ohne Zwischenfälle und das sommerliche Wetter stimmte das Organisationskomitee um ihren Präsidenten Dominique Follonier zufrieden. Der 17. Gemmi-Triathlon findet voraussichtlich am Samstag, 02. September 2017 statt.

03. September 2016, 18:49

