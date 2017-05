Taugwalder räumt ab

Schneesport | Medaillenregen für Schweizer Skilehrer in Samnaun

Vom 26. bis 30. April haben in Samnaun die ISIA (International Ski Instructors Association) Weltmeisterschaften stattgefunden. Während fünf Tagen wurden in den verschiedensten Disziplinen die Weltmeister unter den Skilehrern erkoren.

An der ISIA-WM nahmen insgesamt etwa 270 Teilnehmer aus 31 verschiedenen Nationen teil. Die Schweizer Delegation war dabei am besten vertreten: 75 Wettkämpfer holten sich insgesamt 15 Podestplätze und sechs Siege. Neben der Schweiz haben aber auch unbekanntere Wintersport-Länder wie Rumänien oder Chile die Reise nach Samnaun auf sich genommen.

Der andauernde Schneefall ab Mittwoch bis einschliesslich Freitag sorgte für winterliche Bedingungen. Die grossen Neuschneemengen sorgten für viel Arbeit von unermüdlichen Helfern auf den Rennpisten, um diese wettkampfbereit zu machen. Am Samstag strahlte die Sonne und die Wettkämpfe konnten bei blauem Himmel und perfekten Pistenbedingungen durchgeführt werden.

Sechs Schweizer Weltmeister gekürt

Bereits am ersten Tag konnte die Schweizer Delegation zwei ISIA-Weltmeister küren: Nadine Grünenfelder im Riesenslalom Damen und Alex Taugwalder aus Zermatt im Riesenslalom Herren, der somit seinen Titel verteidigen konnte. Ein weiterer Schweizer Sieg wurde durch Marco Holzer realisiert, der im Snowboardcross den ersten Rang erreichte. Neben ihren Siegen im Riesenslalom konnten Grünenfelder und Taugwalder auch im Skicross dominieren und so holten sich beide in einer weiteren Disziplin den Weltmeistertitel.

Auch in der Schweizer Paradedisziplin, dem Formationsfahren, überzeugte das Schweizer «Team Red» und belegte den 1. Platz, dicht gefolgt vom «Team White» und dem Demo Team Scuol. «Team White» und «Team Red» setzen sich aus jeweils sechs Fahrern des Swiss Snow Demo Teams zusammen und galten im Vorfeld als Favoriten.

Neuwahl des Präsidiums

Neben den Wettkämpfen fanden auch die Neuwahlen des Präsidiums sowie des Präsidenten der ISIA statt. Riet R. Campell, der 18 Jahre lang als Präsident amtete, verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Zum neuen Präsidenten wurde Vittorio Caffi, Vertreter der Nation Irland, gewählt.

Der Abschluss der ISIA-WM wurde schliesslich am Samstagabend im Panoramarestaurant auf der Alp Trida Sattel gefeiert. Die Siegerehrung fand bei Abendsonne im Schnee statt. Bei ausgelassener Stimmung und zufriedenen Teilnehmern nahmen die Gewinner ihre Glaspokale entgegen. Im Anschluss wurden alle Teilnehmer zum gemeinsamen Abendessen eingeladen und liessen den Abend entspannt ausklingen.

pd/map

02. Mai 2017, 17:04

Artikel teilen