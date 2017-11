Nachwuchsschwimmer überzeugen beim Meeting des Alpes

Am vergangenen Samstag hat Trainer Patrick Hallenbarter mit fünf Nachwuchsschwimmern an der ersten Austragung des Meeting des Alpes in Villars sur Ollon teilgenommen.

Elin Kluser (2007) schwamm klare Bestzeiten, gewann damit alle Rennen in ihrer Kategorie und konnte vier Goldmedaillen mit nach Hause nehmen. In 100m Brust reichte es ihr mit einer Zeit von 1:34:25 für eine Westschweizer Limite. Sabrina Ritz (2002) konnten nach einer längeren Reihe von Verletzungen ihre persönlichen Bestzeiten unterbieten, was ihr Gold in 100m Rücken, Silber in 50m Rücken und sowie Bronze in den 100m-Rennen Delfin und Freistil einbrachte.

Auch Fabio Schnidrig (2003) überzeugte bei jedem seiner vier Einsätze. Seine Ausbeute war Silber in 50m Rücken und 100m Delfin, Bronze in 100m Brust und 100m Freistil. Jonas Hallenbarter (2004) hatte ebenfalls einen erfolgreichen Wettkampf. Für ihn gab es Gold in 50m Brust, Silber in 100m Brust und Bronze in 50m Rücken.

Lukas Mengis (2004) bestritt einen seiner ersten Wettkämpfe und konnte sich gut behaupten. In 50m Freistil gewann er Gold und in 50 Delfin Silber. Zudem gab es noch Silber in der 4 x 25m Freistil Staffel (Kluser, Schnidrig, Hallenbarter, Mengis)

pd / pan

06. November 2017, 08:20

