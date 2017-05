Mutige Schritte für die Zukunft

Der Kampfsportverein Yoseikan Budo Brig durchlebt eine Zeit der Veränderung. Nach einem neu zusammengestellten Vorstand folgen jetzt weitere Zukunftsschritte.

«In den vergangenen Jahren ist es etwas stiller um den Yoseikan Club Brig geworden. Dies wird sich ab sofort ändern», so Martin Julier, neuer Präsident von Yoseikan Budo Brig-Glis, wie der Club neu heisst. Im Herbst 2016 wurde ein neuer Vorstand gewählt. Martin Julier, der bereits Präsident des Visper sowie Leuk-Sustner und St. Niklauser Yoseikan Budo Clubs ist, übernimmt mit Alain Seiler als Vize das Präsidium. «Wir bringen die nötige Erfahrung in die Führungsebene, damit wir den Club voran bringen können», erklärt Julier.

Doch der Vorstand ist nicht die einzige Neuerung. Ab kommender Saison agieren die Kämpfer des Brig-Gliser Yoseikan Clubs unter einem neuen Clubsignet. «Wir kehren zurück zum Ursprung. Mit den drei Farben Blau, Rot und Weiss reiht sich der Club in die internationale Linie ein. Der Stern symbolisiert den Club Brig als Individuum und einem Walliser Verein zugehörend», beschreibt Julier das Logo.

Die Bauarbeiten in der Geschina-Arena gehen zudem schnell voran – so schnell, dass der Yoseikan Budo Club Brig-Glis ab August ein neues Dojo, einen neuen Trainingsraum, haben wird. «Wir sind äusserst glücklich mit den neuen Lokalitäten. Die Gemeinde und die Genossenschaft zeigt grosses Vertrauen in uns und setzt ein klares Zeichen der Unterstützung. Mit dem neuen Dojo in der Briger Geschina- Arena erhält der Club einen aussergewöhnlichen Standort. Wir durchleben zur Zeit grosse Veränderungen und sind zuversichtlich, den Brig-Gliser Yoseikan Club von neuem auf ein internationales Niveau anheben zu können.»

30. Mai 2017, 16:14

