Narvik Guards steigen auf

Unihockey | Oberwalliser Unihockey Meisterschaft, Herren C

Die Narvik Guards konnten sich am Samstag den Aufstieg sichern. Foto: zvg

Am Samstag spielten die Herren C der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft OUM ihre letzte Runde. Der Favorit Narvik Guards sicherte sich dabei den Gruppensieg und steigt auf. Spannend war auch die Frage nach dem Barrageplatz.

UHC Griffins – Mähdrescher Glis 12:11 (4:5)

Gleich das erste Spiel war ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Die Führung wechselte dabei ständig. Am Ende konnten sich die Griffins dank sehr viel Einsatz einen kleinen Vorteil erspielen und siegten knapp.

Bergforelle Bellwald – Narvik Guards 2:11 (1:5)

Die Narvik Guards zeigten von Beginn weg, dass sie die nötigen zwei Punkte zum Gruppensieg einspielen wollten. Die Bellwalder Bemühungen zerschellten an der Defensive der Guards. Am Ende sicherte sich Narvik den Sieg und konnte sich als Meister feiern lassen.

UHC Griffins – UHC Traktor Glis 12:10 (5:6)

Beflügelt vom Effort aus dem ersten Spiel kämpften die Griffins erneut als Aussenseiter. Auch dieses Spiel war geprägt von Abwechslung und einem spannenden Spielverlauf. Die Sustner erarbeiteten sich zum Schluss den zweiten Sieg und konnten die Saison mit einer starken Leistung abschliessen.

Mähdrescher Glis – Narvik Guards 8:4 (4:3)

Die Mähdrescher versuchten sich von der Niederlage im ersten Spiel zu rehabilitieren. Prompt vermochten sie gegen den nun sicheren Aufsteiger Narvik eine ausserordentliche Leistungssteigerung zu zeigen. Am Ende siegten sie verdient.

UHC Naters-Brig III – Piratas Valesia 7:9 (2:5)

Zwischen Naters-Brig und Piratas Valesia entwickelte sich eine interessante und spannende Partie. Am Ende sollten die Piratas das bessere Ende für sich behalten. Damit kam es im Kampf um die Aufstiegsbarrage ausgerechnet auf die Direktbegegnung zwischen den Piraten und Traktor Glis an.

Bergforelle Bellwald – UHC Bürchen II 0:9 (0:2)

Bürchen spielte von Beginn weg äusserst abgeklärt. Die Bergforellen konnten zwar lange mithalten, doch in der Offensive vermochten sie das Bürchner Bollwerk nie zu durchbrechen. Am Ende feierten die Bürchner gar einen Shutout.

Piratas Valesia – UHC Traktor Glis 4:4 (2:2)

Mit Spannung erwartete die Zuschauermenge die Entscheidung im Kampf um den Platz in der Aufstiegsbarrage. Das Spiel hielt den Erwartungen denn auch vollends Stand. Beide Teams verlangten sich alles ab. Am Ende resultierte ein gerechtes Unentschieden. Damit qualifizieren sich die Traktoren dank dem besseren Torverhältnis für die Aufstiegsspiele gegen den STV Baltschieder II.

UHC Bürchen II – UHC Naters-Brig III 6:6 (3:2)

Im Duell von Bürchen gegen Naters-Brig bekamen die Zuschauer offensives Unihockey und viel Spannung zu sehen. Keine der Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen. Zum Schluss teilten sich auch diese beiden Teams die Punkte.

Am kommenden Wochenende geht die OUM dann in die entscheidende Phase. Freitag und Samstag finden im Klosi in Naters die Auf- Abstiegsbarrage-Serien und die Playoff-Halbfinals der Herren statt. Los geht’s um 19 Uhr.

Tabelle Herren C:

Pl. Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte 1. (1) Narvik Guards 14 11 1 2 99:72 27 23 2. (2) UHC Traktor Glis 14 8 2 4 112:81 31 18 3. (3) Piratas Valesia 14 8 2 4 97:86 11 18 4. (4) Mähdrescher Glis 14 7 1 6 136:107 29 15 5. (6) UHC Bürchen 2 14 5 3 6 84:93 -9 13 6. (5) UHC Naters-Brig 3 14 4 4 6 105:115 -10 12 7. (7) UHC Griffins 14 5 0 9 101:134 -33 10 8. (8) Bergforelle Bellwald 14 1 1 12 91:137 -46 3

02. April 2017, 10:09

