Im berstend vollen World Nature Forum hat die Gemeinde Naters Nico Hischier am Freitagabend einen herzlichen und emotionalen Empfang bereitet. Verschiedene Vereine und mehrere Hundert Besucher erwiesen dem Eishockeytalent die Ehre.

Gemeindepräsident Franz Ruppen betonte in seiner Grussbotschaft, dass Nico Hischier, der vor einer Woche beim NHL-Entry-Draft von den New Jersey Devils als Nummer 1 gezogen wurde, Schweizer Sportgeschichte geschrieben habe. «Ein Natischer erobert die Hockeywelt», so Ruppen.

Er wisse nicht mehr, was ihm durch den Kopf gegangen sei, als er von den New Jersey Devils gewählt worden sei, betonte Nico Hischier im Gespräch mit Gemeinderat Philipp Matthias Bregy. «Ich war einfach nur glücklich und froh, dass ich nun Gewissheit hatte, wie es weitergeht», so Nico Hischier weiter. Er werde versuchen, den Druck auszublenden und einfach nur weiter Freude am Hockey zu haben, so Hischier über seine weitere Zukunft.

Einlagen der Musikgesellschaft Belalp und des Tambouren- und Pfeifervereins rundeten die Ehrung ab. Die Gemeinde Naters übergab Nico Hischier eine Uhr mit dem Wappen der Gemeinde und gab bekannt, dass Nico und sein Bruder Luca, der beim SC Bern zweimal Schweizer Meister wurde, den Sportpreis 2017 der Gemeinde Naters erhalten werden.

30. Juni 2017, 20:46

