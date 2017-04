Der verschossene Penalty

Mitgehalten, aber dann doch mit 0:2 verloren. Der FC Oberwallis Naters kam beim Spitzenreiter Stade Lausanne-Ouchy nicht zu erhofften Punkten im Abstiegskampf. Besonders ärgerlich: Beim Stande vom 0:0 verschoss man einen Elfmeter.

Es waren die mental wichtigen Momente, welche die Oberwalliser verpassten. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit vermochte man im gegnerischen Strafraum zu wenig zu erzwingen, um doch noch zum Ausgleich zu kommen. Eine solide Leistung wurde nicht belohnt, weil die Offensive zu stumpf blieb. Es hätte anders herauskommen können: Saleh Chihadeh, selber gefoult, scheiterte mit seinem schwach geschossenen Elfmeter an Stade-Keeper Djuric. Dies im Stande von 0:0, eine Führung hätte viel bewirken können. So reichte dem Favoriten das 1:0 (36.) und ein Kontertor kurz vor Schluss (89., 2:0) aus, um seinen budgetierten Sieg einzufahren. Für den Oberwalilser 1.-Ligisten bleibt es im Abstiegskampf eng.

01. April 2017, 18:54

