Der FC Oberwallis Naters siegte zum Saisonabschluss auch bei Echallens, Topskorer Saleh Chihadeh sorgte beim 2:0 mit zwei Toren für die Differenz.

Vierter Sieg in Serie, und mit 21 Punkten aus der Rückrunde die drittbeste Bilanz aller Teams der Gruppe 1: Der FC Oberwallis hat in der Rückrunde ziemlich aufgedreht und sich schlussendlich souverän den Ligerhalt gesichert. In Echallens profitierte man von einem frühen Ausschluss beim Gegner Mitte der ersten Halbzeit, und kurz vor Schluss hielt Torhüter Florian Zuber einen Elfmeter und verhinderte damit den Ausgleich. Dann machte Chihadeh mit seinem zweiten Tor zum 0:2 alles klar. Ein toller Saisonabschluss.

bhp

27. Mai 2017, 17:36

