Neuigkeiten aus dem Gewehrlauf

Schiesssport | Briglina wird Meister, Troger bleibt in NLA

Die Walliser Schützen erzielten einige neue Resultate. Der Sieger der kantonalen Meisterschaft im Luftgewehr 10 Meter heisst Briglina 1. Carole-Livia Troger bleibt in der NLA und St. Léonard gewinnt das Luftgewehrschiessen der Junioren.

In der Finalrunde Aufstieg/Abstieg NLA/NLB setzte sich Thörishaus mit Carole-Livia Troger im entscheidenden Wettkampf gegen Wettingen durch und zwar mit 806,5 – 792,1. Damit verbleiben die sechs Damen und die zwei Herren von Thörishaus wie erwartet und erhofft in der NLA. Im Vorkampf war Thörishaus Altstätten/Heerbrugg mit 1601,4 – 1603,9 knapp unterlegen. Dann steigerte sich Caroles Team entscheidend und besiegte zuerst Team Uri und das schon etwas resignierende Wettingen klar mit 1604,8 – 1586.1. Wettingen steigt damit ab und Altstätten-Heerbrugg nimmt dessen Platz in der NLA ein. Seriensieger Tafers wurde einmal mehr Schweizer Meister der Luftgewehr-Mannschaftsmeisterschaft.

Alle Resultate unter www.fst-ssv.ch

Walliser Gruppenfinal Luftgewehr 10 Meter

Trotz eines Kaminbrandes vor einem Monat war das SSZ Riedertal für den Final Gruppenmeisterschaft wettkampfbereit. Nur gerade fünf Gruppen nahmen am Kantonalfinal Luftgewehr 10 Meter teil. Das Quartett Briglina 1 mit Burgener Thomas, Schnyder Lucil, Gasser André und Nadine Locher-Henzen setzte sich dabei klar durch und siegte mit 1498 P. vor den Gastgebern aus Visp-Eyholz (Fernando und Manuel Jeitziner, Enrico Stoffel und Pius Ebener) mit einem Rückstand von 22 P.

Briglina 2 gewann Bronze mit 1429 P. In dieser Gruppe schossen Lothar Zurbriggen, Beat Ritz, Jonas Schaller und Alain Schwery. Rang 4 ging an St. Leonard mit 1301 P. Orsières, das nur mit drei Schützen antreten konnte, belegte logischerweise den 5. und letzten Rang.

Bestes Einzelresultat erzielte Marc Güntert aus St. Léonard mit 393 /400 P. vor Martial Martinet (Orsières) und dem Visper Manuel Jeitziner mit je 381. P. Manuel Jeitziner kam übrigens in der letzten Runde der LGMM auf tolle 197 P. und zeigte damit auf, dass auch in unteren Ligen hoch geschossen werden kann.

Juniorengold an St. Léonard

Im Luftgewehr - Final der Junioren schwang das Trio aus St. Léonard oben aus und siegte mit 1088/1200 P. Righini Cyrielle, Chollet Henry und Studer Christopher liessen sich stolz die Goldmedaille überreichen. Briglina kam auf den zweiten Rang mit nur vier Punkten Rückstand. Brunner Cyrill schoss bei den Junioren Tageshöchstresultat mit 380/400 P. Joy und Jenny Fux freuten sich mit Cyrill über die Briglina-Silbermedaille. Auf Rang drei kam das Trio Voutaz Ines, Rosier Bruno und Cretton Thomas mit 988 P.aus Orsières. Schade, dass nur grade drei Teams bei den Junioren teilnahmen.

Alle Resultate und Ranglisten unter www.wssv.ch/News

pd/noa

14. Februar 2017, 15:50

