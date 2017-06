Hischier schon bei den Teufeln

NHL-Entry-Draft | Fussball und Baseball für das Eishockey-Juwel in New York

Eigentlich waren ein paar Tage ruhige Familienferien vorgesehen für die Nummer Eins. Jetzt ist Nico Hischier von den New Jersey Devils kurz nach dem NHL-Entry-Draft bereits "entführt" worden.

Kaum war bekannt, dass der 18-jährige Natischer auf seinem NHL-Abenteuer als Erstes beim Team aus Newark nahe New York landet, lotsten die neuen Besitzer ihr Juwel von Chicago weg in dessen neue Eishockey-Heimat.

Mit dem Privatflieger wurden Hischier und seine Familie früh am Samstag von Chicago nach Newark geflogen, wo die New Jersey Devils zuhause sind. Dort gab oder gibt es weiterhin Medientermine, dazu warf Hischier auch einen Blick in die Spielerkabine. Die Devil-Bosse haben dem Oberwalliser extra ein Programm zusammengestellt. Dieses sah unter anderem ein Fussballspiel der New York Red Bulls gegen New York City (Andrea Pirlo und David Villa) vor, wobei City das Stadtderby vor 25'000 Fans 2:0 gewann. Von den Red Bulls bekam er ein Leibchen mit seinem Namen und der Nummer 1 geschenkt. Die Geschäftsstelle des Franchises liegt wie das Stadion in Harrison, New Jersey, wo auch die Dachorganisation Red Bull New York ihren Sitz hat.

Dazu soll Hischier auch ein Spiel der grossen Baseball-Mannschaft New York Yankees besuchen gehen.

Der Rückflug in die Schweiz ist am Dienstag oder Mittwoch vorgesehen. Dort ist nochmals ein Medientreffen mit Nico Hischier zumindest schon mal angedacht, gerade auch für die Medien, die nicht am NHL-Entry-Draft in den USA anwesend waren. Danach soll vorerst einmal etwas Ruhe einkehren.

