Nico Hischier ist Newcomer des Jahres

Der Walliser Eishockey-Profi Nico Hischier von den New Jersey Devils ist an den Credit Suisse Sports Awards in Zürich zum Newcomer des Jahres gewählt worden.

Der 18-Jährige, der im Sommer im NHL-Draft an erster Stelle gezogen worden war und sich in der besten Liga der Welt auf Anhieb durchsetzte, verwies bei der Wahl die Leichtathletin Géraldine Ruckstuhl und die Wasserspringerin Michelle Heimberg deutlich auf die nachfolgenden Plätze.

Nico Hischier hat ein aufregendes Jahr hinter sich. Er schrieb als erster Schweizer Nummer-1-Draft in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nationale Sportgeschichte.

Dass Hischier ein aussergewöhnlicher Spieler ist, war schon früh offensichtlich. Eine dermassen rasche Entwicklung hatte allerdings nicht erwartet werden können. Als er im Sommer 2016 den SC Bern verliess und sich dem Juniorenteam Halifax Mooseheads anschloss, galt er zwar als Erstrunden-Draft, mehr aber auch nicht. Bei seiner neuen Equipe überzeugte er jedoch auf Anhieb mit 41 Toren und 52 Assists in 63 Partien. An der U20-WM in Montreal war er mit vier Treffern und drei Assists der beste Schweizer Skorer.

Zuvor war an der TV-Gala bereits das Fussball-Nationalteam als Team des Jahres ausgezeichnet worden.

10. Dezember 2017, 21:35

